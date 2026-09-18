И.ф. гл. прокурор Ваня Стефанова е поискала от ДАНС пълна справка с данните от брифинга на кабинета за борбата с корупцията

Временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова е поискала от председателя на ДАНС Пламен Тончев пълната справка с данните, представени на брифинга за борбата срещу корупцията по-рано днес в Министерски съвет, съобщи пресцентърът на ПРБ.

За изброените от него казуси ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховна касационна прокуратура.

В присъствието на премиера Румен Радев, Тончев обяви, че през последните две години към прокуратура са пращани сигнали за корупция за лекарства, боклуци, НКЖИ, тол такси, въглища, хранилища, пощи. През по-голямата част от тях начело на държавното обвинение беше Борислав Сарафов.

„Чакаме да ни възложи конкретни действия, за да довършим работата си докрай. Отговорите са необходими, за да може да продължи работата по разграждането на олигархичния модел“, каза Тончев и обясни, че става дума за сключени договори, за евентуално нерегламентирани действия от страна на ръководни органи в държавни предприятия, за ОПГ, занимаваща се с износ на лекарства, за обществени поръчки за медицинска апаратура, за неправомерно усвояване на средства, за обществени поръчки, свързани с газовото хранилище „Чирен“.

Тончев призова бързо на Агенцията да бъдат възложени последващи действия.

От реакцията на прокуратурата става ясно, че Ваня Стефанова чака списък със сигналите от шефа на ДАНС, за бъде проверено до къде е стигнала работата по тях и при необходимост върховните прокурори да окажат методическа помощ на наблюдаващите прокурори.

След анализ на получените данни ще бъдат предприети всички действия за осигуряване на ефективно, обективно и срочно разследване, а при наличие на достатъчно доказателства за извършено престъпление, ще бъдат повдигнати и обвинения, обещава временно изпълняващата функциите главен прокурор.