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Росен Йорданов: Премиерът ме подкрепи за „Петрохан – Околчица“. Защитата: Осигуриха поредно осъждане в Страсбург!

De Fakto 18.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 240 Прегледа

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В интервю по Дарик радио криминалният психолог Росен Йорданов съобщи, че е получил обаждане от премиера Румен Радев, в което той е изразил благодарност и подкрепа към него и екипа му.

Поводът е  представената в понеделник психологично-психиатрично-сексуално-теологическа експертиза по случая „Петрохан“. Според Йорданов, обаждането се е случило  вечерта след пресконференцията и е продължило около 40 минути.

Окуражи ме с това, че все пак някой е трябвало да каже истината„, посочи психологът.

Той допълни, че по време на разговора са били обсъдени и действия на вътрешния министър Иван Демерджиев, които Йорданов не одобрявал.

Криминалният психолог подчерта, че министър-председателят е проявил интерес към детайлите и е изслушал внимателно информацията.

„За разлика от някои други, имаше търпението да изслуша внимателно какво ще му кажа„, отбеляза той.

В рамките на интервюто Йорданов коментира и политическите си пристрастия, като категорично заяви, че никога не е членувал в политическа партия, включително и в ГЕРБ.

„Като симпатия аз съм си стар седесар“, заяви нашумелият  криминален психолог.

По-рано пред БНТ  Росен Йорданов заяви, че  няма да се оттегли като вещо лице по делото „Петрохан“, въпреки искането на адвокатите на близки на загиналите да бъде отстранен заради пристрастност и предубеденост.

Той  заяви, че преди да бъде привлечен като експерт,  не е имал предварителни нагласи за смъртта на шестиата мъже в случая „Петрохан –  Околчица“.

Фактите обаче го опровергават – до  17.03.2026 г., когато е определен за вещо лице,  Poceн Йopдaнoв, бeз дa e пoзнaвaл дeлoтo и cъбpaнитe пo нeгo дoĸaзaтeлcтвa,  в ĸaчecтвoтo cи нa пcиxoлoг e нaпpaвил oцeнĸи нa личнocттa нa Ивaйлo Kaлyшeв и неговите  пpeдпoлaгaeми ceĸcyaлни нaĸлoннocти и  poлятa мy в cлyчилoтo ce. Чacт oт тeзи интepвютa ca нa 8 фeвpyapи зa Еurоnеwѕ, нa 9 фeвpyapи зa бTB; нa 10 фeвpyapи зa БHT; нa 11 фeвpyapи зa тeлeвизия CKAT; нa 15 фeвpyapи пaĸ зa БHT. (А може би тъкмо заради оценките му е предпочетен за „неутрален“ съгледвач на трагедията б.р.).

Поведението на безпристастния експерт, специалист по  opгaнизaциoннa тpyдoвa и социална пcиxoлoгия,  предизвика реакция на защитата за прегазената презумпция за невиновност. Адв. Ина Лулчева коментира:

Неочаквах, че 16 години след Цветанов и Борисов, някой ще ги надмине по грубо вмешателство в правосъдието

Прочетох, че Росен Йорданов е обявил в интервю по Дарик, че след пресконференцията му се обадил министър-председателят Румен Радев, поздравил него и екипа му и казал, че най-накрая някой трябвало да каже истината. Обсъдили и действията на Демерджиев, когото Росен Йорданов не одобрявал.

Не очаквах, че 16 години след Цветанов и след Борисов някой ще ги надмине по грубо вмешателство в правосъдието, игнориране на съда, правото и в крайна сметка -за сетен път ще се създадат основания за поредното осъждане на страната в Страсбург.

Има обаче и развитие – при Цветанов и Борисов полицията определяше кой е виновен, сега ще го правят някакви „вещи“ лица. И край на очакването за обективно разследване на „Петрохан, „Околчица“ – то се води от МВР, Росен Йорданов не харесва министъра, а ръководителят на изпълнителната власт вече знае каква е истината.

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