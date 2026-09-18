Следователят Петко Петков от Националното следствие е предложен за изборен член на ВСС от квотата на следователите

Предложението е направено от Ясен Тодоров , който лично е внесъл документите на Петков във Висшия съдебен съвет.

То е подкрепено колеги от НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури.

Петко Петков има над 33 години професионален стаж и започва кариера си през 1995 г. като „последователно заема длъжностите помощник следовател в Районна следствена служба – Елин Пелин, следовател в Районна следствена служба – Елин Пелин и заместник ръководител, изпълняващ функциите на ръководител на Районна следствена служба град Костинброд“.

От 1998 г. е следовател в стопанския отдел на Столична следствена служба, а от 2000 г. е ръководител на Осмо териториално отделение. В периода от 2002 г. до 2010 г. е директор на Окръжна следствена служба Благоевград и директор на Столична следствена служба. През 2010 г. е избран за заместник-директор на НСлС, като от 2014 г. и до настоящия момент е следовател там.

В предложението е посочено, че кандидатът има богат опит, задълбочени знания и умения, „действа оперативно при вземане на решения в сложна и бързо изменяща се обстановка“, притежава „високи междуличностни умения и всеотдайност и поема отговорност за взетите решения“. Отражение на това са многобройните му разследвания по дела с висока степен на обществена опасност и проведените обучения в страната и чужбина. Участвал е като автор и съавтор на методиките на НСлС за разследване на тероризъм и финансиране на тероризъм, за произшествия в железопътния транспорт и за разследване на взривове. Ръководил е два проекта, реализирани от ПРБ по ОПАК и ОПДУ за изграждане на ядрото на ЕИСПП и надграждане на информационните системи на Прокуратурата, бил е ръководител на проекти по ОПДУ и Норвежкия финансов механизъм, реализирани от Камарата на следователите в България, чийто председател е до 2023 г., като са издадени Наръчник за разследване на престъпления с висока обществена опасност и Сборник от материали за борбата срещу домашното насилие. Той е участвал в работни групи по проекти за изменение на ЗСВ, НК и НПК.

Петко Петков беше кандидат и беше избран за член на ВСС през 2022 г. Тогава той беше председател на Камарата на следоветелит. НС обаче не избра 11-те от своята квота, изборът на професиионалнат квота беше отменен и нов ВСС не се състоя.