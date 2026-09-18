Следователят Петко Петков от Националното следствие е предложен за изборен член на ВСС от квотата на следователите
De Fakto
18.09.2026
Законът, Избрано
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Defakto.bg
2026-09-18
Петко Петков
– следовател от специализиран отдел 02 „Криминален“ в НСлС, е предложен за изборен член на ВСС от квотата на следователите.
Предложението е направено от Ясен Тодоров , който лично е внесъл документите на Петков във Висшия съдебен съвет.
То е подкрепено колеги от НСлС, следствените отдели в окръжните прокуратури и военно-окръжните прокуратури.
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