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Софийска градска прокуратура е повдигнала обвинение на бившия екоминистър Борислав Сандов по случая „Петрохан“

De Fakto 18.09.2026 Без категория Напишете коментар 212 Прегледа

Defakto.bg

Софийска градска прокуратура съобщи, че е обвинила бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов за предоставяне на контролни функции на НПО в защитени територии в района на хижа Петрохан.

Обвинението е за длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от НК. Този член предвижда лишаване от свобода от една до осем години.

„Обвинението е за действия, извършени на 08.02.2022 г., когато обвиняемият е заемал длъжността министър на околната среда и водите. Според събраните по досъдебното производство доказателства той е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството на околната среда и водите и неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, пише СГП.

В съобщението се казва още:

Съгласно обвинението чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Според обвинението действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид „Тодорини кукли“ в Стара планина. Вследствие на това са настъпили значителни вредни последици.

Предстои повдигнатото обвинение да бъде предявено на обвиняемия, казват още от прокуратурата.

„Не ми е връчено нищо, но предполагам, че става въпрос за подписването на това рамково споразумение с НАКЗТ, което обаче по никакъв начин не предоставя на организацията никакви права или задължения, не вменява функции, които са в правомощията на държавата, въпреки че по закон подобно нещо е допустимо, но не е такъв случая със тази организация. Нито пък води до някакви облаги, но именно това, чета от прессъобщението на прокуратурата, че ще бъде в основната на обвинението към мен, от което аз, разбира се, не се притеснявам. Единственото, заради което се притеснявам, че поредна предизборна кампания ще мине през политическото участие на прокуратурата в нея“, коментира Сандов.

Сандов коментира и твърдението на прокуратурата, че чрез споразумението с „Национална агенция за контрол на защитените територии“ е била осигурена облага под формата на достъп до земи около „Тодорини кукли“ в Стара планина:

Ктегорично не е вярно, че чрез споразумението е била осигурена облага на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ , заяви той.

Първо, министерството няма земи там. Второ, няма как това споразумение, което е рамково и просто коментира възможности за сътрудничество, да предостави изрично какъвто и да е достъп – изричен или индивидуален на тези хора и на тази организация до някакви земи. Така че това е абсолютно невярно и няма как да бъде доказано„.

По-рано стана известно, че   журналистката Валерия Велева е сезирала прокуратурата с искане да установи съучастие на Васил Терзиев, Николай Денков, Борислав Сандов и Саша Безуханова в дейността на Ивайло Калушев и групата му.

Почти по същото време прокуратурата обяви, че разследва финансовите потоци около хижа „Петрохан“ и Калушев.

Велева пише, че „на основание чл. 208 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс, във връзка с правомощията на прокуратурата по чл. 127 от Конституцията на Република България и чл. 145 от Закона за съдебната власт, Ви сезирам с настоящия сигнал за данни, които сочат на възможно извършване на престъпления от общ характер, както и за евентуални нарушения и бездействия на длъжностни лица, които следва да бъдат проверени по компетентност“.

Става въпрос за журналистката, която не показа същите умения в правото, когато публикува личните данни на малолетни и непълнолетни уязвими лица по висящото досъдебно производство за  „Петрохан – Околчица“.  По този повод инициативният комитет  „Йотова – Вълчев“ се разграничи от експертната й журналистическа дейност.

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