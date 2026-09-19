Министър Николай Найденов ще обжалва отказа на ВАС да отстрани Борислав Сарафов от системата

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Има знаци, че в кабинета на Борислав Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС

Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обжалва пред 5-членен състав на Върховния административен съд решението на тричленния състав, който онзи ден остави без уважение искането му за отстраняване на Сарафов от поста му като магистрат – това заяви самият той в предаването „Политически НЕкоректно“ по БНР.

„Актът на ВАС остави без разглеждане моята жалба. Наследих подаденото искане за дисциплинарно освобождаване на тогавашния изпълняващ функции Борислав Сарафов и поддържах това искане. ВАС намери, че към настоящия момент не е налице правен интерес, тъй като вече Борислав Сарафов не заема функцията, която е заемал към момента на подаването на това искане. Моето мнение е, че правният интерес следва да се преценява към момента на подаване на жалбата, поради което възнамерявам да подам такава пред петчленен състав. Бих искал да стигна до край този път по съдебен ред, тъй като това е единствената възможност за защита на тази позиция“.

Има знаци, че в кабинета на Борислав Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с избора за нов ВСС, заяви министърът на правосъдието.

„Следователският кабинет очевидно е на г-н Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Сега дали това действително се е случило, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития, но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания във Висшия съдебен съвет, а не за убеждаване с неправомерни средства“, коментира той.

За флашките, джуджета и гнилите ябълки

Найденов посочи, че вижда пъстра палитра от разлечни биографии на кандидатите за новия ВСС : „Бих искал на етапа, на който се намираме, действително да обсъждаме професионалните качества на тези хора, които са застанали с имената си. Дали сред тях има „джуджета“ – това ще стане ясно, надявам се, в рамките на процедурата, която е доста подробна и не предвижда само формално представяне на концепция, но и изслушване по определени критерии. В този процес мисля, че всеки кандидат ще може да защити професионалното си име и ако има съмнения, или да ги опровергае, или да бъде оттеглен“.

По думите му в съдебната система има доста „гнили ябълки“: „Тези скандали, които тя продуцира, и с които не можа сама да се справи, очевидно изискват и външна намеса, но ние не може да си позволим да оставим настоящото положение с Висш съдебен съвет с изтекъл мандат отдавна, с инспекторат с изтекъл мандат отдавна и тепърва да чистим тези авгиеви обори и след това да правим избор за Висш съдебен съвет“.

Запитан дали има риск в новия ВСС да има хора, които да се окажат скрити „джуджета“, „ябълки“, „нотариуси“, Найденов отговори: „Може да се окаже, че има възможност и явни такива да влязат“.

„Надявам се, че парламентарната процедура е достатъчно ясна и прозрачна. Надявам се също така, че в професионалната квота хората знаят кой на какви кръгове е служил или от кои е бил зависим и ще гласува действително по съвет и по вътрешното си убеждение за хора, които ще предопределят развитието както на цялата съдебна система, така и персоналното развитие на всеки магистрат в тази система, което предполага, че трябва да са хора с безупречен морал и интегритет“.

Подборът чрез флашки никога не дава добър резултат, категоричен е правосъдният министър:

„Много ще съм разочарован, ако сред кандидатите, които са издигнати за членове на ВСС, независимо от квотата, от която е направена, има такива хора, защото според мен не е толкова страшно, ако се извади една флашка. След като нея я има и тя отразява действителни събития от миналото, очевидно е, че с кандидата има някакъв проблем. По-страшно е, когато флашката не бъде извадена и когато човекът, който остане кандидат – кандидатът, който остане член на ВСС, бъде държан в зависимост с тази флашка. Това повече ме притеснява. Много бих искал да се стигне в разплитането на всички тези кръгове и мрежи до компроматните банки, до това кой ги държи и какво постига с това, че ги държи тези банки“.

По думите му това е един от съществените проблеми на съдебната система. Докато има такива компроматни банки, които са събирани в продължение на години по неправомерни начини, винаги съществува риск хората да бъдат поставени в зависимост, дори и да имат най-чисти намерения или да са се поправили и да са се очистили от тези зависимости, посочи Николай Найденов. Той подчерта, че компроматът винаги може да накара човек да върши нещо против волята му.

Ако се окаже, че в новия ВСС има „джуджета“, е предвидено в Конституцията да има механизъм, по който такива членове да могат да бъдат освобождавани, отбеляза министърът и уточни:

„В момента в Министерството на правосъдието работим вече по тези конституционни промени – както на концептуално ниво, така и с конкретни текстове. Предвиждаме до края на годината или най-късно в началото на следващата да сме готови да предложим конкретни текстове и тяхната обосновка за обсъждане от по-широка юридическа общност, за да се постигне някакво съгласие по тях.

Искаме в началото на работата на новия Висш съдебен съвет, надявам се той да започне да функционира така, както е предвидено, да съществува този механизъм, защото той ще окаже и превенция по отношение на действията на членовете, които излизат извън закона“.

Министрът допуска, че ако има обжалване на професионалната квота, новоизбраният ВСС може да не встъпи в длъжност до края на ноември. По думите му парламентарният избор може да бъде атакуван пред КС.

Найденов напомни за делото „Хемусгейт“:

„То е знаково дело, по което сме видели, че е имало готов обвинителен акт, че прокурорът, който е работил по него, е бил остранен и че тези неговите колеги, които след това са извършвали процесуални действия по това производство, са получили много бързо кариерно развитие. Трябва да упражним обществен натиск прокуратурата да даде информация какво се случва„.

Дисциплинарни правомощия на правосъдния министър трябва да бъдат подкрепени от информация, от конкретни дани за извършение дисциплинарни нарушения, за да могат да се въобразуват съответните производства. Именно за това сме предвидели и преоценка на функцията на инспекторатата, тъй като това е основния орган, който събира, обобщава и проверява информацията, за да може да подпомага и Министъра на правосъдието в тази му функция. Защото така както е записана в момента, тя не е подплатена от конкретни възможности да осъществи реално.

Найденов посочи още, че се предвижда механизъм за създаване на консултативен съвет към министъра на правосъдието, който да изследва всички подобни случаи.

За случая „Петрохан“

„Министерството на правосъдието и аз не сме били част нито от организацията, нито от изнесената информация“, каза Найденов относно пресконференцията за случая „Петрохан“. Според него основното, от което се прави опит да бъде избягано, е същността на изнесеното.

„Пресконференцията беше изключително невралгична, не само заради сериозността на данните, които бяха изнесени, а и заради обстановката, която беше в залата за пресконференции“.

Той изказа мнение относно казаното по темата от премиера Радев:

„Прозвуча ми като отговарящо на сериозността на изнесените данни, защото тук става въпрос за убийство на деца и за педофилия. И нека тук да направим едно разграничение – как ще се развие производството оттук нататък. При положение, че са установени, благодарение на една комплексна експертиза, данните, свързани с убийството и с извършителите му – това производство в тази му част би следвало да бъде прекратено, тоест няма да стигне до съд. Тук извършителят – този, който е посочен в експертизата, той не е сред живите, съответно няма как да бъде образувано наказателно производство. Това е единственият начин, по който може да се разбере цялата истина за този скандал„.

Относно скандала с помилвания наркодилър от Илияна Йотова, когато тя е била вицепрезидент, Николай Найденов напомни, че институтът на помилването е в Конституцията, а педофилията и убийствата – в НК. Според него случаят с помилването се експлоатира политически.

„Отново се превръщаме в коментатори на едно фейсбук правосъдие от хора, които никаква представа си нямат нито от института на помилване, нито от начина, по който той се случва. Нито може да виним президента и да го укоряваме, че е помилвал престъпник, нито може да си правим някакъв извод от това„.

Целият разговор тук