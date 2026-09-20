От седмицата: Българският модел на помилване получи признание в Съда по правата на човека, заяви доц. Ива Пушкарова

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Българският модел на помилване принадлежи към най-разпространения модел за помилване и няма нужда от допълнителни законодателни устройства, защото природата на помилване е такава, че при упражняването президентът е длъжен да се съобрази с всички ограничения на правната среда, – това каза в интервю пред БНР доц. Ива Пушкарова, преподавател по Наказателно право и бивш член на Комисията по помилванията към президента Росен Плевнелиев.

„В правната среда е изграден български модел и получи признание в Съда по правата на човека, и се счита, че е най-добрият от гледна точка на прозрачност. Очевидно правната система не му е пречила да работи. Когато властта е непроницаема и се упражнява на тъмно, скандалът руши нейната легитимност и доверието в нея„, допълни Пушкарова.

Според нея прозрачността и отчетността не са обяснение след скандала, а са система на предвидимост по начина, по който институционалната работа има видимост на експертния състав, който подготвя решенията:

„Не може съставът на Комисията да е анонимен състава. За членовете не е въпрос на лични данни, а кой съветва властта, първата линия на видимост това е Комисията.“

Пушкарова заяви, че вижда отстъпление от модела, който Европейският съд е описал като добра практика:

„Експертния опит и отговорност е задължително да бъдат видими. Помилването поначало не се обнародва. Ва второ място трябва да се знае какви са критериите за помилване, каква е информация откъде се събира и как се анализира. Отваряте отчетите на комисията и виждате подробно описание на нейната практика – какво смята за помилването, при какви обстановки. Не ви трябва да познавате как функционират бъбреците на молителя, къде живее и подробности от личния му живот. Трябва ви да знаете как държавата разсъждава за помилването.“

Тя посочи, че лекарското заключение е свързано единствено с медицинските показатели на молителя. И още, че от епикризата е важно от какво е болен и дали неговото лечение е съвместимо с условията в затвора.

„Помилването не е въпрос на хуманна, етична преценка и доверието във властта не се свързва с доверието в човека. Помилването е правен институт, който се прилага при определени критерии и това не са човешката милост. Това е описано в стандарта, описанията стоят и в момента на сайта и самата Комисия в отчетите си произвежда текст с описаните стандарти“, каза Ива Пушкарова.

Тя подробно обяснява процедурите на помилването и работата на Комисията към президента, както и на тази към министъра на правосъдието – тук