От седмицата: Т. Георгиева не знае къде е изчезнало обвинението по „Чирен“, но IT специалисти разкрили, че записите с Еврото са текли от кабинета на Сарафов

Тя разказва, че на 6 март 2025 година е изпратила електронна призовка за явяване на Малинов като обвиняем по делото за разширението на газохранилището „Чирен“.

Постановлението за привличане на обвиняем се изготвя от наблюдаващия делегиран прокурор, който е в България, обясни Георгиева. Допълни, че призовката е изпратила от Люксембург, а това е било известно на целия екип, който е работил по делото.

Малинов не се явява заради заболяване, но „след това постановлението за обвинение изчезва.

„Аз не знам къде е това постановление“, заяви Георгиева, като подчерта, че при неявяване заради хрема, „не изчезват постановления и призовки, а започват принудителни мерки за явяване„. Опитите й да разбере къде се намира въпросния акт и защо на бившия директор на „Булгартрансгаз“ не той не е връчен, завършват с неуспех.

„До ден днешен не знам къде е това постановление“, каза Георгиева пред „Извън ефир“, но допълни, че : „Постановлението за обвинение не може да изчезне, просто трбява да се каже къде е“.

Разследването на Европейската прокуратура по случая е от 2024 г. и започва след сигнал на вътрешен одитор в „Булгартрансгаз“, който е открил данни за злоупотреби, а институцията разследва случая, тъй като проектът се изпълнява с европейско финансиране.

„Разширението на газохранилището Чирен е изключетилно ключов проект за България, напомни Георгиева и добави, че проектът е обявен за обект на националнатата сигурност и признат от ЕС за общозначим“ .

„Случайни“ съвпадения

Пред Борис Митов, бишият европейски прокурор оповести хронология около случая „Чирен“ и удвителното съвпадение между призовката и постановлнието за привличане към отговорност на Малинов с изтеклите компрометиращи записи, които я показват на среща с Петьо Петров в „Осемете джудежта“.

„Датите удивително съвпадат с дните, в които излизат въпросните изрязани манипулирани записи“, отбеляза Георгиева.По-късно се разбра, че срещата при Петьо Еврото е организирана от сегашния шеф на СГП Емилия Русинова поради приятелските връзки с него. От публикувания запис обаче тя е изразяна, по думите на Георгиева, „защото е висш прокурор“.

По думите ѝ на 6 март 2025 г. тя е изпратила електронна призовка на Владимир Малинов, за да се яви като обвиняем. Към този момент той беше шеф на „Булгартрансгаз“ – държавната фирма възложител на обществената поръчка за разширението на газохранилището.

Първият запис с Еврото се появява на 10 март 2025 г. – четири дни, след като, по думите й, тя е изпратила призовка на Малинов.

На тази дата медии получиха анонимен имейл, чийто автор се представя за издирвания бивш следовател Петьо Петров – Еврото. В него се твърди, че Георгиева е получавала по 10 000 лв. на месец, за да „влияе на определени дела“. Приложен беше и запис, за който се твърди, че показва Георгиева в бившия ресторант „Осемте джуджета“, ползван от Еврото като офис.

На 24 март 2025 г. – датата, на която според Георгиева, Малинов е трябвало да се яви, за да бъде обвинен – в медиите се появи втори епизод от видеозаписа, за който се твърди, че показва Георгиева в „Осемте джуджета“.

На 26 март Европейската прокуратура съобщи, че Георгиева е обект на административно разследване. По-късно същия ден дойде уточнение, че тя е отстранена от поста си, докато трае разследването, на практика разследването продължи до изтичане на мандата й на 28 юли 2026 г.

Едно от обясненията за отстраняването, дадено от Лаура Кьовеши пред БТВ , бе интерювю на Георгиева пред „Капитал“, в което тя казва, че се оттегля от делото „Чирен“, след разпити на свидетели и заплахите, коиот е получила в тази връзка. Информация по делото не беше давана, но не спести, че има спънки пред разследването, създадавани от МВР – например забавени обиски, които, по думите ѝ, биха дали възможност да се унищожат доказателства. Георгива даде интервюто, след смъртта на майка си при пожар, който и до ден днешен се разследва за убийство по данни от пресата. По-късно пред „24 часа“ българският европрокурор съобщи, че по делото е излязло и името на Делян Пеевски и данни за искан подкуп от 20 млн. лева. Кьовеши не коментира това, а Пеевски се закани, че ще я даде на прокуратурата. През март 2026 г. Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от страна на на висши прокурори и на „политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“. На този профил отговаря лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски. Тогавашното служебно правителство съобщи, че ѝ е назначило охрана. Междувремнно Сарафов заяви пред прокурори на Кьовеши, че Георгиева е „подкупна“, но никакво разследване не доказа това. Поразително Затова пък в разговора на Теодора Георгиев пред „Извън Ефир“ бе потвърден още един поразителен факт – „онези“ изрязаните записи с Теодора Георгиева и Петьо Еврото са изтекли от кабинета и.ф. главен прокурор Сарафов. Георгиева и по-рано бе намеквала за това, но сега посочи свои източници на информацията.

Това е установено от IT- специлистите на не друг, а на самата Европейска прокуратура, факт, потвърден пред Георгиева от високопоставанен служител от Европейската прокуратура.

За Сарафов нищо страшно – едва ли ще намери смелчага, който да разследва подобна злоупотреба с власт. Според ВАС той не носи отговорност за нищо, което е сътворявал като и.ф. главен прокурор, тъй като се е отеглил сам от поста и никой „няма“ правен интерес да му търси сметка. Тоест с този достоен интергритет бившият и.ф. може да служи на съдебната власт, докато си иска.

Изглежда делото „Чирен“ е имало много орисници, след като не само няма информация за предприети действия срещу Малинов, сега председател на Съвета на директорите на държавното дружество „Газов хъб Балкан“, но няма и следа от постановлението за привличането му към отговорност.

Абсурдно. Някой от Европейската прокуратура трябва да обясни как може да изчезне едно постановление за привличане към отговорност, издадено от нейно име в името на закона и милиони европейски граждани ?!

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