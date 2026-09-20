От седмицата: Т. Георгиева не знае къде е изчезнало обвинението по „Чирен“, но IT специалисти разкрили, че записите с Еврото са текли от кабинета на Сарафов

През седмицата изтекоха няколко новини, която сериозно привличат вниманието – в интервю пред „Извън ефир бившият европейски прокурор Теодора Георгиева обяви, че е имало постановление за повдигане на обвинение срещу Владимир Малинов за случая „Чирен“, но това постановление е изчезнало.
Тя разказва, че на 6 март 2025 година е изпратила електронна призовка за явяване на Малинов като обвиняем по делото за разширението на газохранилището „Чирен“.
Постановлението за привличане на обвиняем се изготвя от наблюдаващия делегиран прокурор, който е в България, обясни Георгиева. Допълни, че призовката е изпратила от Люксембург, а това е било известно на целия екип, който е работил по делото.
Малинов не се явява заради заболяване, но „след това постановлението за обвинение изчезва.
„Аз не знам къде е това постановление“, заяви Георгиева, като подчерта, че при неявяване заради хрема, „не изчезват постановления и призовки, а започват принудителни мерки за явяване„. Опитите й да разбере къде се намира въпросния акт и защо на бившия директор на „Булгартрансгаз“ не той не е връчен, завършват с неуспех.
„До ден днешен не знам къде е това постановление“, каза Георгиева пред „Извън ефир“, но допълни, че : „Постановлението за обвинение не може да изчезне, просто трбява да се каже къде е“.
Разследването на Европейската прокуратура по случая е от 2024 г. и започва след сигнал на вътрешен одитор в „Булгартрансгаз“, който е открил данни за злоупотреби, а институцията разследва случая, тъй като проектът се изпълнява с европейско финансиране.
„Разширението на газохранилището Чирен е изключетилно ключов проект за България, напомни Георгиева и добави, че проектът е обявен за обект на националнатата сигурност и признат от ЕС за общозначим“ .
„Случайни“ съвпадения
Пред Борис Митов, бишият европейски прокурор оповести хронология около случая „Чирен“ и удвителното съвпадение между призовката и постановлнието за привличане към отговорност на Малинов с изтеклите компрометиращи записи, които я показват на среща с Петьо Петров в „Осемете джудежта“.
„Датите удивително съвпадат с дните, в които излизат въпросните изрязани манипулирани записи“, отбеляза Георгиева.По-късно се разбра, че срещата при Петьо Еврото е организирана от сегашния шеф на СГП Емилия Русинова поради приятелските връзки с него. От публикувания запис обаче тя е изразяна, по думите на Георгиева, „защото е висш прокурор“.
По думите ѝ на 6 март 2025 г. тя е изпратила електронна призовка на Владимир Малинов, за да се яви като обвиняем. Към този момент той беше шеф на „Булгартрансгаз“ – държавната фирма възложител на обществената поръчка за разширението на газохранилището.
На тази дата медии получиха анонимен имейл, чийто автор се представя за издирвания бивш следовател Петьо Петров – Еврото. В него се твърди, че Георгиева е получавала по 10 000 лв. на месец, за да „влияе на определени дела“. Приложен беше и запис, за който се твърди, че показва Георгиева в бившия ресторант „Осемте джуджета“, ползван от Еврото като офис.
На 24 март 2025 г. – датата, на която според Георгиева, Малинов е трябвало да се яви, за да бъде обвинен – в медиите се появи втори епизод от видеозаписа, за който се твърди, че показва Георгиева в „Осемте джуджета“.
На 26 март Европейската прокуратура съобщи, че Георгиева е обект на административно разследване. По-късно същия ден дойде уточнение, че тя е отстранена от поста си, докато трае разследването, на практика разследването продължи до изтичане на мандата й на 28 юли 2026 г.
Поразително
За Сарафов нищо страшно – едва ли ще намери смелчага, който да разследва подобна злоупотреба с власт. Според ВАС той не носи отговорност за нищо, което е сътворявал като и.ф. главен прокурор, тъй като се е отеглил сам от поста и никой „няма“ правен интерес да му търси сметка. Тоест с този достоен интергритет бившият и.ф. може да служи на съдебната власт, докато си иска.
Изглежда делото „Чирен“ е имало много орисници, след като не само няма информация за предприети действия срещу Малинов, сега председател на Съвета на директорите на държавното дружество „Газов хъб Балкан“, но няма и следа от постановлението за привличането му към отговорност.
Абсурдно. Някой от Европейската прокуратура трябва да обясни как може да изчезне едно постановление за привличане към отговорност, издадено от нейно име в името на закона и милиони европейски граждани ?!
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