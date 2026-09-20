Последни новини
Home / Законът / От седмицата: Т. Георгиева не знае къде е изчезнало обвинението по „Чирен“, но IT специалисти разкрили, че записите с Еврото са текли от кабинета на Сарафов

От седмицата: Т. Георгиева не знае къде е изчезнало обвинението по „Чирен“, но IT специалисти разкрили, че записите с Еврото са текли от кабинета на Сарафов

De Fakto 20.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 112 Прегледа

Defakto.bg
Въпреки съобщенията, че Теодора Георгиева е извършила „тежки“ нарушения, тя бе наказана с леко наказане – порицание, а в досието  й не фигурара определението „тежки“. Първоначално  Съдийската колегия  отложи  възстановяването й като съдия по „морални“ съображеня,  а  десетина дни по-късно кадровиците я възстановиха като съдия в  Административния съд София-град.

През седмицата изтекоха няколко новини, която сериозно привличат  вниманието –   в интервю пред  „Извън ефир  бившият европейски прокурор Теодора Георгиева обяви, че е имало  постановление за повдигане на обвинение срещу Владимир Малинов за случая „Чирен“,  но това  постановление е изчезнало.

 Тя разказва, че на 6 март 2025 година е изпратила електронна призовка за явяване на Малинов като обвиняем по делото за разширението на газохранилището „Чирен“.

Постановлението за привличане на обвиняем се изготвя от наблюдаващия делегиран прокурор, който е в България,  обясни  Георгиева.  Допълни, че призовката е изпратила от Люксембург,  а това е било известно на целия екип, който е работил по делото.

Малинов не се явява заради заболяване, но „след това постановлението за обвинение изчезва. 

„Аз не знам къде е това постановление“, заяви Георгиева, като подчерта, че при неявяване заради хрема, „не изчезват постановления и призовки, а започват принудителни мерки за явяване.  Опитите й да разбере къде се намира въпросния акт и  защо на бившия директор на „Булгартрансгаз“ не той не е връчен, завършват с неуспех.

До ден днешен не знам къде е това постановление“, каза Георгиева пред „Извън ефир“, но допълни, че : „Постановлението за обвинение не може да изчезне, просто трбява да се каже къде е“.

Разследването на Европейската прокуратура по случая е от 2024 г. и  започва след сигнал на вътрешен одитор в „Булгартрансгаз“, който е открил данни за злоупотреби, а институцията  разследва случая, тъй като  проектът се изпълнява с европейско финансиране.

„Разширението  на газохранилището  Чирен е изключетилно  ключов проект за България, напомни  Георгиева и добави, че проектът е обявен за обект на националнатата сигурност и признат от ЕС за общозначим“  .

„Случайни“ съвпадения

 Пред Борис Митов, бишият европейски прокурор оповести хронология около случая „Чирен“ и  удвителното съвпадение  между призовката и постановлнието  за привличане към отговорност на Малинов с изтеклите  компрометиращи записи, които я показват на среща с Петьо Петров в  „Осемете джудежта“.

 „Датите удивително съвпадат с дните, в които излизат въпросните изрязани манипулирани записи“, отбеляза Георгиева.По-късно се разбра, че срещата при Петьо Еврото е организирана от сегашния шеф на СГП Емилия Русинова поради приятелските връзки с него.    От публикувания запис обаче тя е изразяна, по думите на Георгиева, „защото е висш прокурор“.

     По думите ѝ на 6 март 2025 г. тя е изпратила електронна призовка на Владимир Малинов, за да се яви като обвиняем. Към този момент той беше шеф на „Булгартрансгаз“ – държавната фирма възложител на обществената поръчка за разширението на газохранилището.

 Първият запис с Еврото се появява на 10 март 2025 г. – четири дни, след като, по думите й, тя е изпратила призовка на Малинов.

На тази дата медии получиха анонимен имейл, чийто автор се представя за издирвания бивш следовател Петьо Петров – Еврото. В него се твърди, че Георгиева е получавала по 10 000 лв. на месец, за да „влияе на определени дела“. Приложен беше и запис, за който се твърди, че показва Георгиева в бившия ресторант „Осемте джуджета“, ползван от Еврото като офис.

 На 24 март 2025 г. – датата, на която според Георгиева,  Малинов е трябвало да се яви, за да бъде обвинен – в медиите се появи втори епизод от видеозаписа, за който се твърди, че показва Георгиева в „Осемте джуджета“.

На 26 март Европейската прокуратура съобщи, че Георгиева е обект на административно разследване. По-късно същия ден дойде уточнение, че тя е отстранена от поста си, докато трае разследването, на практика разследването продължи до изтичане на мандата й на 28 юли 2026 г.

 Едно от обясненията за отстраняването,   дадено от Лаура  Кьовеши пред БТВ ,  бе  интерювю на Георгиева пред „Капитал“, в което тя казва, че се оттегля от делото „Чирен“, след разпити на свидетели и заплахите,  коиот е получила в тази връзка. Информация по делото не  беше давана, но не спести, че има  спънки пред разследването, създадавани от МВР – например забавени обиски, които, по думите ѝ, биха дали възможност да се унищожат доказателства.
Георгива даде интервюто, след смъртта на майка си при пожар, който и до ден днешен се разследва за убийство по данни от пресата.
По-късно пред „24 часа“ българският  европрокурор съобщи, че по делото е излязло и името на  Делян Пеевски и данни за искан подкуп от 20 млн. лева. Кьовеши не коментира това, а Пеевски се закани, че ще я даде на прокуратурата.
 През март 2026 г. Георгиева подаде сигнал за натиск и заплахи от страна на на висши прокурори и на „политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“. На този профил отговаря лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.  Тогавашното служебно правителство съобщи, че ѝ е назначило охрана.
Междувремнно Сарафов заяви пред прокурори на Кьовеши, че Георгиева е „подкупна“,  но никакво разследване не доказа това.

Поразително

  Затова пък в разговора на Теодора  Георгиев пред „Извън Ефир“ бе потвърден още един поразителен факт –  „онези“ изрязаните записи с Теодора Георгиева и Петьо Еврото са изтекли от кабинета и.ф. главен прокурор Сарафов. Георгиева и по-рано бе намеквала за това, но сега посочи свои източници на информацията.
 Това е установено от  IT- специлистите на не друг, а на самата Европейска прокуратура, факт,   потвърден пред  Георгиева от високопоставанен служител от Европейската прокуратура.

За Сарафов нищо страшно – едва ли ще намери смелчага, който да разследва подобна злоупотреба с власт. Според ВАС той не носи отговорност за нищо, което е сътворявал като и.ф. главен прокурор, тъй като се е отеглил сам от поста и никой „няма“ правен интерес да му търси сметка.   Тоест с  този достоен интергритет бившият и.ф. може да служи на  съдебната власт, докато си  иска.

Изглежда делото „Чирен“ е имало много орисници,  след като не само няма информация за предприети  действия срещу  Малинов, сега председател на Съвета на директорите на държавното дружество „Газов хъб Балкан“, но няма и следа от постановлението за привличането му  към отговорност.

Абсурдно.  Някой от Европейската прокуратура  трябва да обясни как може да изчезне едно постановление за привличане към отговорност, издадено от нейно име в името на закона и милиони европейски граждани ?!

Целият разговор:

 

About De Fakto

Проверете също

От седмицата: Българският модел на помилване получи признание в Съда по правата на човека, заяви доц. Ива Пушкарова

Българският модел на помилване принадлежи към най-разпространения модел за помилване и няма нужда от допълнителни …

Министър Николай Найденов ще обжалва отказа на ВАС да отстрани Борислав Сарафов от системата

Има знаци, че в кабинета на Борислав Сарафов се е случвало прегрупиране във връзка с …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване