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Андрей Гюров и Георги Кандев се регистрираха в ЦИК за президентските избори

De Fakto 21.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 229 Прегледа

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Представители на Инициативния комитет, издигащ Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент, внесоха в Централната избирателна комисия документите за регистрацията им за участие в изборите на 25 октомври.

Документите и подписката с 6000 подписа внесоха съпредседателят на Инициативния комитет Константин Вълков, адвокат Васил Стефанов, член на Инициативния комитет, заедно с кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев.

Очакваме директна кампания, близо до българските граждани, в срещи и разговори с тях“, каза Андрей Гюров. „Нашите приоритети са да им осигурим силен глас и независим президент, на когото да разчитат“, добави той.

„Българските граждани в момента имат силата и гласа да променят развитието на страната. Много съм благодарен за тяхната подкрепа. Ежедневно разговаряме с тях“, посочи Гюров.

„Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. Тя няма да бъде за нас, а за българските граждани“, заяви Гюров. „Заявката ни е да пренесем тази близост, откритост и почтеност от предизборната кампания към мандата“, подчерта той.

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