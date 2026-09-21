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Ина Лулчева: Премиерът и министърът на правосъдието поощриха невярната теза, че данните на вещите лица са доказателства

De Fakto 21.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 632 Прегледа

Defakto.bg

Ако се целеше разкриване на истината нямаше да се измисля, че има следи по Николай и Александър от сексуални контакти, след като експертизата казва, че няма.

 

Целият спор за „Петрохан“ и обсъждане е извън терена на правото. Огромната опасност е, защото този случай показва, че се пренебрегва единственият ред за установяване на истината, а той е по реда на прокуратурата, заяви в интервю пред БНР адв. Ина Лулчева, която представлява майката на Ивайло Калушев.

Близките не водят обществен дебат, защото не се води по телевизия и радио. Когато делото приключи и се види всичко събрано и се надявам в процесуалните актове, с които ще приключи това производство, да се направи сериозен анализ на доказателствата и възраженията, и тогава да се види какво се е случило“, допълни Лулучва.

Тя коментира пресконференцията, дадена от вещите лица за „Петрохан“ и искането за оттеглянето на експерти.

Не е вярно, че основните действащи лица са вещите лица. Ние сме поискали отговори – кой, защо, а и на какво основание е разпоредил в този момент да се проведе пресконференцията. Прокурорите останаха безмълвни и означава, че е с тяхно съгласие. Допусна се нещо, което е изключително важно и то е, че се поощрява от изпълнителната власт – премиер, министър на правосъдието“, посочи още адв. Лулчева.

Според нея това е наказателно производство и се постига само по реда на закона и то от определените органи, не от вещите лица:

Данните на вещите лица не са доказателство, те имат мнение. Безспорно мнението на Йорданов не е безпристрастно. Нашето искане е към прокурора за отвеждането му. Това накърнява пряко принципите на правовата държава. Твърдението, че истината се постига чрез изявление на вещите лица и изявлението на премиера, е в противоречие с основите на правовата държава, която не допуска подобен произвол.“

И припомни, че България е осъждана в Международния съд заради изявления на Цветанов – „кой е виновен и кой не е“.

Адв. Лулчева предупреди: „Не може изявленията да се позовават на свободата на словото“.

Тя твърди, че трябва да се проверят вещите лица, защото Росен Йорданов „не е следвало да бъде назначаван поради интервютата, които е давал“ по случая още в началото.  „Тези данни в публичното пространство установяват, че той

няма квалификацията на клиничен психолог.

Вещите лица не могат да установяват фактите по делото, това трябва да кажат прокурора или съдът„, категорична е Лулчева, защитник на майката на Калушев.

На въпроса дали „Петрохан“ се използва политически, в предизборната кампания, тя каза:

„Ако е я вярно, това означава, че цялото производство и анализа на различни лица цели друго нещо, а не откриване истината. Ако се целеше разкриване на истината, нямаше да се подходи по този начин, вещите лица да се позоват на показания на бащата на това момиче и нямаше да си измислят, че има следи по Николай и Александър от сексуални контакти, след като експертизата казва, че няма. Прокарването на теза макар и не по реда на закона, доказва че не се цели истината, а се преследват други цели. Експертизата е разпространена безспорно от прокуратурата и вещите лица. Нито един от близките не е получил тази експертиза.

И още:  „Ние не можем да водим спор по доказателства по радио и телевизия. Извеждат се тези публично, надъхва се обществото, че това е истина. Колкото е по-неприемливо и гнусно е едно престъпление, толкова от по-малко доказателства се нуждае то, за да внушите на обществото, че то е извършено.“

Лулчева съобщи, че нямат  никакъв отговор на искането до прокуратурата да отзове вещите лица и да каже кой и на какво основание е разпоредил този брифинг. И каква информация е разрешено да се разпространи.   Искали сме да се разследва по какъв начин е изтекло съдържанието на експертизата до сайтовете. Няма отговор на нито един на тези въпроси“

Настояваме още да се разгледва по  какъв начин е изтекало съдържанието на експертизите до сайтовете, в които тя беше публикувана. Няма отговор на нито един от тези въпроси.

Ние  не можем да предприемаме никакви действия по събиране и анализ на доказателства без да знаем какво има по делото. А се оказва, че коментатори различни и всякакви хора, които слушаме да говорят, имат повече информация отколкото имат пострадалите, каза Лулчева.

За късата памет 

Вярно е, че това не е първото дело, по което се захранват медии с определена информация. Не съм изненадана, но разчитах, че след толкова години, в които имаме горчив опит от разпространяването на такава информация и обсъждането изключително от политически лица и лица от изпълнителната власт, сме си взели поука. 

Но се оказа, че не е така и сега.

Тук парадоксалното е, че в някаква степен това се върши от хора, които  дойдоха на власт,  за да възстановят върховенство на правото. Самият Румен Радев беше обект на запис с неговия глас, разпространен от прокуратурата, във връзка с някакво казус за конфликт на интереси.

Съветниците му бяха по медиите, а  сега в същите медии  тиражират неверни тези,  явно забравят.  Забравят също, че  може от управляващите да станат опозиции отново да усетят това, което в момента не усещат като проблем.

Всички се борят за  справедлив процес, за справедлив съд, за честно правосъдие, но не се притесняват преди това да се намесят в работата му, обобщи адв. Лулчева.

Целият разговор тук

 

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