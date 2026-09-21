Ина Лулчева: Премиерът и министърът на правосъдието поощриха невярната теза, че данните на вещите лица са доказателства

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Ако се целеше разкриване на истината нямаше да се измисля, че има следи по Николай и Александър от сексуални контакти, след като експертизата казва, че няма.

Целият спор за „Петрохан“ и обсъждане е извън терена на правото. Огромната опасност е, защото този случай показва, че се пренебрегва единственият ред за установяване на истината, а той е по реда на прокуратурата, заяви в интервю пред БНР адв. Ина Лулчева, която представлява майката на Ивайло Калушев.

„Близките не водят обществен дебат, защото не се води по телевизия и радио. Когато делото приключи и се види всичко събрано и се надявам в процесуалните актове, с които ще приключи това производство, да се направи сериозен анализ на доказателствата и възраженията, и тогава да се види какво се е случило“, допълни Лулучва.

Тя коментира пресконференцията, дадена от вещите лица за „Петрохан“ и искането за оттеглянето на експерти.

„Не е вярно, че основните действащи лица са вещите лица. Ние сме поискали отговори – кой, защо, а и на какво основание е разпоредил в този момент да се проведе пресконференцията. Прокурорите останаха безмълвни и означава, че е с тяхно съгласие. Допусна се нещо, което е изключително важно и то е, че се поощрява от изпълнителната власт – премиер, министър на правосъдието“, посочи още адв. Лулчева.

Според нея това е наказателно производство и се постига само по реда на закона и то от определените органи, не от вещите лица:

„Данните на вещите лица не са доказателство, те имат мнение. Безспорно мнението на Йорданов не е безпристрастно. Нашето искане е към прокурора за отвеждането му. Това накърнява пряко принципите на правовата държава. Твърдението, че истината се постига чрез изявление на вещите лица и изявлението на премиера, е в противоречие с основите на правовата държава, която не допуска подобен произвол.“

И припомни, че България е осъждана в Международния съд заради изявления на Цветанов – „кой е виновен и кой не е“.

Адв. Лулчева предупреди: „Не може изявленията да се позовават на свободата на словото“.

Тя твърди, че трябва да се проверят вещите лица, защото Росен Йорданов „не е следвало да бъде назначаван поради интервютата, които е давал“ по случая още в началото. „Тези данни в публичното пространство установяват, че той

няма квалификацията на клиничен психолог.

Вещите лица не могат да установяват фактите по делото, това трябва да кажат прокурора или съдът„, категорична е Лулчева, защитник на майката на Калушев.

На въпроса дали „Петрохан“ се използва политически, в предизборната кампания, тя каза:

„Ако е я вярно, това означава, че цялото производство и анализа на различни лица цели друго нещо, а не откриване истината. Ако се целеше разкриване на истината, нямаше да се подходи по този начин, вещите лица да се позоват на показания на бащата на това момиче и нямаше да си измислят, че има следи по Николай и Александър от сексуални контакти, след като експертизата казва, че няма. Прокарването на теза макар и не по реда на закона, доказва че не се цели истината, а се преследват други цели. Експертизата е разпространена безспорно от прокуратурата и вещите лица. Нито един от близките не е получил тази експертиза.“

И още: „Ние не можем да водим спор по доказателства по радио и телевизия. Извеждат се тези публично, надъхва се обществото, че това е истина. Колкото е по-неприемливо и гнусно е едно престъпление, толкова от по-малко доказателства се нуждае то, за да внушите на обществото, че то е извършено.“

Лулчева съобщи, че нямат никакъв отговор на искането до прокуратурата да отзове вещите лица и да каже кой и на какво основание е разпоредил този брифинг. И каква информация е разрешено да се разпространи. Искали сме да се разследва по какъв начин е изтекло съдържанието на експертизата до сайтовете. Няма отговор на нито един на тези въпроси“

Настояваме още да се разгледва по какъв начин е изтекало съдържанието на експертизите до сайтовете, в които тя беше публикувана. Няма отговор на нито един от тези въпроси.

Ние не можем да предприемаме никакви действия по събиране и анализ на доказателства без да знаем какво има по делото. А се оказва, че коментатори различни и всякакви хора, които слушаме да говорят, имат повече информация отколкото имат пострадалите, каза Лулчева.

За късата памет

Вярно е, че това не е първото дело, по което се захранват медии с определена информация. Не съм изненадана, но разчитах, че след толкова години, в които имаме горчив опит от разпространяването на такава информация и обсъждането изключително от политически лица и лица от изпълнителната власт, сме си взели поука.

Но се оказа, че не е така и сега.

Тук парадоксалното е, че в някаква степен това се върши от хора, които дойдоха на власт, за да възстановят върховенство на правото. Самият Румен Радев беше обект на запис с неговия глас, разпространен от прокуратурата, във връзка с някакво казус за конфликт на интереси.

Съветниците му бяха по медиите, а сега в същите медии тиражират неверни тези, явно забравят. Забравят също, че може от управляващите да станат опозиции отново да усетят това, което в момента не усещат като проблем.

Всички се борят за справедлив процес, за справедлив съд, за честно правосъдие, но не се притесняват преди това да се намесят в работата му, обобщи адв. Лулчева.

Целият разговор тук