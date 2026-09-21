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ЦИК регистрира Илияна Йотова и Кирил Вълчев като кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври

De Fakto 21.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 283 Прегледа

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С над 9000 подписа на граждани в ЦИК бяха регистрирани Илияна Йотова и Кирил Вълчев като кандидати за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври, съобщи президентският пресцентър.

„В кампанията ще се водим от виждането, че българският народ е винаги миролюбив, той е част от семейството на цивилизованите народи и копнее за културен и икономически напредък“, каза Кирил Вълчев

София, 21 септември 2026 г. – Илияна Йотова и Кирил Вълчев бяха регистрирани днес в Централната избирателна комисия като независими кандидати за президент и вицепрезидент за участие в изборите на 25 октомври 2026 г.

Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев и съпредседателите на Инициативния комитет, застанал зад кандидатурата, внесоха в ЦИК списък с подписите на над 9000 български граждани. Присъстваше и лидерът на БСП Крум Зарков.

По повод очакваната предизборна кампания кандидат-вицепрезидентът Кирил Вълчев заяви, че в навечерието на 22 септември двойката ще се ръководи от няколко принципа, залегнали в Манифеста за обявяване независимостта на България, като първият е, че българският народ и държавният му глава се водят от общи мисли и от едно желание. „Ще се ръководим и от това, че българският народ е винаги миролюбив, че той е част от семейството на цивилизованите народи и копнее за културен и икономически напредък“, каза Кирил Вълчев пред медиите след регистрацията.

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