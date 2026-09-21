Янкулов: За „Петрохан“, прехвърлянето на топката между институциите и шансът за нов ВСС, избран в различна среда

Случаят „Петрохан“ поставя сериозни въпроси за действията на прокуратурата, ДАНС и други институции, които през годините са получавали информация, свързана с групата около хижата. Това заяви бившият министър на правосъдието Андрей Янкулов в предаването „На Фокус“личните позиции на институциите по случая.

„Те самите някак си си прехвърлят топката. Миналата седмица ръководството на ДАНС прехвърли вината към прокуратурата – за това, че го е сезирала с информация, пък там не е имало адекватно развитие“, каза бившият правосъден министър.

Според него допълнителен проблем е недоверието на обществото към институциите, което създава условия за разпространение на различни версии.

Специално по случая „Петрохан“ , ако разгледаме това в контекста на казаното досега, на мен ми се стори, че прокуратурата беше доста пасивна при поднасенето на информация и тук трябва да си дадем сметка, че има и все пак известна разлика в ръководството на отделните казуси, защото казусът „Петрохан“ се ръководи от Софийска окръжна прокуратура.

За мен този случай разкрива дефицити на доста нива. На първо време това, което аз бих идентифицирал е институционалното поведение на властените институции, като прокуратура, държавна агенция, национална сигурност и така нататък, а през годините назад, когато те са били сезирани с информация конкретна за това какво се върши от тази група.

И не е имало адекватна институционална реакция през годините, което поставя доста сериозни въпроси пред ръководствата на самите институции през годините назад. Ние видяхме дори наскоро те самите някакси си прехвърлят топката.

Ето, миналата седмица настоящото ръководството на ДАНС, някакси там прехвърли вината към прокуратурата, тъй като я е сезирала с информация, но там не е имало адекватно развитие. От друга страна, този случай разбира се, той е изключително натоварен с много негативи заради самото му естество.

Това е повече от ясно. И това естество на случая се сблъсква с изначалното недоверие на гражданите в институциите.

Което пък от своя страна води до развихаренето на какви ли не е конспиративни теории и доста от тях много далече от здравия разум.

Това е също много голям проблем. Другият много голям проблем

е очевидното използване на този казус за политически атаки.

И дори ако щете не толкова за политически атаки, колкото за атаки към цели обществени групи.

Обществената група наричам тези, които традиционно се свързват с обществената подкрепа за тези политически партии. Ако слушате това изключително негативно говорене спрямо, умнокрасивите жълтопаветниците и всичко това се навързва в един такъв разговор, което като се хвърля по този начин на едро разбира се, автоматично води до един такъв инстинкт на тази група пък да се самозащитава.

Аз бих нарекал конспирация и това, че тук някакси се хвърля много мащабно вината към определени хора, за това, че от тях някакси се очаква да се знае ли какво точно е правила тази група, и то по-конкретно дори не цялата група, но един от представителите на групата, за когото се изнася информацията, че е имал престъпни действия, например от сексуален характер с прямо малолетни лица.

А успоредно с това от самите разследващи се казва, че той е действал в сериозна конспиративност и дори близките хора около него не са знаели намернията му, идеите точната му дейност.

За обвинението на Борислав Сандов

По повод обвинението срещу Борислав Сандов Янкулов постави въпроса защо действията на институциите по случая са се активизирали именно сега, тъй като съдържанието на въпросното споразумение, за което е привлен, стана ясно миналата година“, каза той.

Аз като външен наблюдател задавам нормалня въпрос – какво се е променило за това време?

Какви толкова доказателства са били събрани? Защото текстът на споразумението е един и същ.

Бившият правосъден министър напомни, че назад в годините *сме виждали много често подобен тип обвинения срещу политически фигури, които отново често се оказват от една и съща представители на едни и същи политически кръгове. Тези обвинения, по подобен начин хвърлени в публичното пространство, често пъти назад във времето са катастрофирали. Такива примери могат да се кажат много“.

Предполагам, предстои да си изясним и от бъдещите институционални действия, но съдържанието стана ясно в края на миналата година, подчерта той.

В разговора беше засегнат и предстоящият избор

на нов Висш съдебен съвет.

Янкулов е сред номинираните за член на съвета. Според него изборът ще се проведе в различна институционална среда заради процесите в прокуратурата през последните месеци.

По думите му изборът ще се извърши в различна среда както за професионалната, така и за парламентарната квота на ВСС.

В момента, даде пример той, в институцията прокуратура, нещата изглеждат по малко по-различен начин от този, който са изглеждали досега.

„Тази строга йерархия е нарушена от една страна с липсата на главен прокурор титуляр. От друга страна, от февруари насам видяхме процеси в прокуратурата, заявки на хора отвътре за противопоставяне към ръководството на институцията. Това също е новост“, заяви той.

Янкулов обясни, че по неписани правила главният прокурор централизирано, някак си, спуска кандидати, които биват избрани и никакви изненади там никога не са се случвали на този избор. Сега има много кандидати от професионалната таквота на прокурорите, всички прокурори в страната трябва да преценят на кои от 25 -те кандидати да дадат доверието си за четерите места в прокурроската колегия.

От друга страна, от феврария месец насам, видяхме едини процеси в прокуратурата на заявки на хора отвътре, на противопоставяне към ръководството на институцията, което също е новост, доАви Янкулов. Или поне не се е случвало от десетки години назад във времето.

Има надежда те да се произведат в различна среда и да доведат до резултат по-различен резултат от този, който сме виждали назад във времето, изтъкна той.

Янкулов коментира и предстоящия избор на парламентарната квота, като посочи, че според него политическата ситуация в Народното събрание е по-различна от предходни периоди.

„Самата монолитност очевидно отсъства. Основните политически сили, за които се твърди, че дават някакви заявки, че ще събират това мнозинство, от една страна говорят, че ще го събират за ВСС, от друга страна обаче са в противопоставяне по други теми“, каза той.