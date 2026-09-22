ЦИК: 24 кандидатпрезидентски двойки са подали документи за регистрация в изборите на 25 октомври

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Нешка Робева няма да участва в изборите за президент и вицепрезидент

До 17.00 ч. на 21.09.2026 г. в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на следните кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г.

Това са:

Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент

Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент

Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент

Камен Захариев Тасков – кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент

Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент

Радостин Петев Василев – кандидат за президент и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент

Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент

Александър Трифонов Томов – кандидат за президент и Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент

Волен Николов Сидеров – кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент

Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент

Мария Петрова Колева – кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент

Боян Боянов Станков Расате – кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент

Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент

Искра Йорданова Недева – кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент

Иванка Великова Цветанова–Петкова – кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент

Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент

Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент

Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент

Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент

Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент

Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент

Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент

Явор Бориславов Генов – кандидат за президент и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент

Георги Николов Димов – кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент

Очаква се днес 22 септември в Деня на Независимостта, „Възраждане“ да обяви 25 – та номинация за президент и вицепрезидент. Това ще стане в крепостта Царевец във Велико Търново, цитира БНР зам.-председателя на партията Цончо Ганев. По думите му кандидатите на „Възраждане“ са определени чрез социологическо проучване сред членове и симпатизанти на партията.

“ Абсолютен минимум за нас е да отидем на балотаж, респективно след това да отидем и вече и да спечелим президентските избори“, казва Ганев.

Нешка Робева, популярната старши треньорка на националния отбор по художества гимнастика от близкото минало, известна с категорична гражданаска позция, няма да участва в тандема на „Възраждане“ за президентските избори.

Това обяви самата в позиция във Фейсбук, разпространена от агенция Фокус, която може да се прочете тук.