Внесоха подписите за регистрация на Иван Христанов и Стоянка Черкезова за президентския вот

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Кандидатпрезидентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от Инициативен комитет, внесе документи и над 3850 подписа за регистрация в ЦИК.

Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България. Виждаме огромна подкрепа“, каза Иван Христанов пред медиите.

И в този Ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция – тя да бъде независима от посолства, олигарси и партийни централи. Стигат ни вече президенти, които бяха държани на каишка, вместо да служат на българския народ, каза Христанов.

„Не обичам да използваме думата превъзходство, но виждаме вече една изключително мръсна и кална кампания. На въпрос с какво превъзхождат останалите кандидати Христанов отговори, че би искал да каже на колегите, които участват вече в това състезание, една стара българска поговорка „Волът, като рие, хвърля на гърба си“.

Президентската институция заслужава достойна кампания, а не за пореден път да оронваме авторитета както на институцията, така и на България, коментира Христанов.

„Господин Христанов е показал дотук с действията си, че работим в правилната посока. Не го прави само на думи, така че това е основната причина, поради която избрах него“, коментира доц. Стоянка Черкезова.

Основният опонент са всички, които се борят да достигнат до балотаж. Виждаме, че продължават заявките. Те са силни, отговори Христанов на въпрос за най-силния опонент.

Партията на Христанов „Единение“ поиска от демократичната общност обединение около него за предстоящите избори. В отворено писмо съпредседателят на формацията Янко Бахчеванов изрежда критики към форума и лидерите на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

В писмото се цитират данни от проучване, според което Христанов има по-голям шанс да стигне до балотаж срещу Илияна Йотова от Андрей Гюров, съобщи Дневник.

„Господин Гюров очевидно, съдейки по думите на колегите от политическите формации, които застанаха зад него, разчита на тясно десен вот. От друга страна, ние работим с много по-широка аудитория“, отговори той на въпрос за това не разчитат ли и двамата на едни и същи гласоподаватели.

Ние чуваме гласа на всички българи – либерално и консервативно настроени и леви, и десни, защото обединителната фигура на президента е тази да чува всички българи, добави Христанов.

Пред Дарик радио заяви, че не би призовал само Путин за спиране на войната в Украйна, а би апелирал към всички държави, които имат отношение към този процес да обмислят условията за настъпване на справедлив мир.

Общият брой на регистрираните кандидатпрезидентски тандеми е 28.