„Възраждане“ внесе документи за регистрация на Костадин Костадинов и Петър Волгин за президентските избори

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„Възраждане“ внесе документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация на Костадин Костадинов за президент и Петър Волгин за вицепрезидент за участие в президентските избори, насрочени на 25 октомври 2026 г. От партията внесоха 6600 подпии.

Кандидатурите на партията бяха обявени пред Пирамидата на Независимостта във Велико Търново, съобщи БТА.

„България може да бъде дадена за пример след месец, колгато ние отидем на балотаж и го спечелим“, коментира Костадин Костадинов.

„Ние можем да покажем, че сме достатъчно силни, независими и можем сами да водим своята съдба. Влизаме в тази надпревара с твърдата идея да я спечелим“, посочва Петър Волгин.

„Честит Ден на независимостта, в този ден символично регистрирахме кандидатите на партията за участие в президентските избори“, каза зам.-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров при внасяне на документите за регистрация.

„Ще водим позитивна кампания, няма да използваме агресивния арсенал и се надяваме, че ще обединим повече българи в страната и чужбина, които да предпочетат кандидати, борещи се за национален суверенитет“, добави той.

„Очакванията ни са участие в първи тур и спечелване на изборите. Кандидатите ни ще се борят срещу зависимата държава и обвързаността с олигархията“, каза Петров. По думите му номинацията не е забавена, а е плод на внимателен анализ на политическата ситуация в момента.

Президентът не трябва да бъде символ на противопоставяне между политически партии – това наблюдаваме в момента, той трябва да бъде балансьор между властите, заяви Петър Петров.

На въпрос дали очаква изборите в Германия да повлияят на резултатите у нас Петров отговори „ние сме съюзници с „Алтернатива за Германия“ и работим заедно, убеден съм, че резултатите в Германия ще повлияят на нагласата, тъй като нашите съюзници показаха, че желаят държавите сами да определят битието си и да не се съобразяват с чужди заповеди“.

Срокът за предложения от партии, коалиции и инициативни комитети за регистрация изтича в 17 ч. днес. До момента с тандема “ Костадинов – Волгин“, регистраните кандидатпрезидентски двойки са 25.