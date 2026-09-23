Министър Демерджиев поиска проверка от НАП за разходите на Пеевски за самолетни билети

Министърът на вътрешните работи е изпратил сигнал с искане до Националната агенция по приходите за проверка на налични данни за значителни разходи, извършени от председателя на парламентарна група на ДПС Делян Пеевски.

Поводът са публични изказвания на народния представител от миналата седмица, в които твърди че той и семейството му са платили самолетни полети и за всичко има има документи.

Вътрешният министър подчертава, че според информацията, с която разполага МВР, стойността на въпросните разходи е 5 милиона евро на базата на 36 фактури.

Министърът очаква НАП да провери:

– действителния размер на извършените от лицето, плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи;

– периода, през който са извършени тези разходи;

– източника и произхода на средствата, с които са заплатени;

– наличните декларирани от лицето доходи за съответните данъчни периоди;

– съответствието между декларираните доходи, наличното имущество и направените разходи;

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди.

Предстоят още сериозни разкрития, свързани с изразходването на голям обществен ресурс чрез обществени поръчки и големи плащания, каза министърът. Той посочи, че работата е насочена основно към установяване на начина, по който се изразходват средства по обществени поръчки и големи плащания. „Твърде много са корупционните модели, които предстои да бъдат разкрити“, каза Демерджиев, като уточни, че не може да коментира конкретни имена.