Жребий ще определи номерата на бюлетините за всяка кандидатпрезидентска двойка в надпреварата за „Дондуков“ 2

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Предстояща е пореднаа крачка по пътя към Дондуков 2 , който институциите и кандидатите ще изминат за вота за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Днес публично ще бъде изтеглен жребият, който ще отреди номерата в бюлетината за всяка двойка, влязла в надпреварата за „Дондуков“ 2. Процедурта е определeна с решение на ЦИК( № 229-ПВР) и предвижда изтеглянето да стане в 15 часа в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, фоайе, вход „Ларго“.

Финално за гласовете на избирателите след малко повече от месец ще се състезават 28 кандидат-президентски двойки, излъчени от 8 партии и 24 инициативни комитета.

Това е един от финалните етапи преди старта на предизборната кампания, която започва точно в полунощ на 25 септември.

Цялото решение на ЦИК:

1. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на председателя не се поставя в кутията. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.

2. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на регистрирана в ЦИК партия, коалиция или инициативен комитет (ИК), като непосредствено под наименованието на партията, коалицията или инициативния комитет се изписват имената на кандидатската листа – кандидат за президент и кандидат за вицепрезидент, регистрирана от съответната партия, коалицията или инициативния комитет. Наименованията на партиите и коалициите се изписват съгласно решението на ЦИК за регистрация в частта относно наименованието в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ“.

3. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, регистрирали кандидатски листи, и регистрираните кандидатски листи от инициативни комитети. Кутията се обозначава с надпис: „НОМЕРА“.

4. Председателят на ЦИК изтегля последователно два плика от първата кутия „ЦИК“ и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След изчерпване на пликовете с имената на членовете на ЦИК пликовете се връщат в първата кутия.

5. Единият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия – „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ“, плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия, коалиция или наименованието инициативния комитет с имената на регистрираната кандидатска листа.

6. Другият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия – „НОМЕРА“, плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката.

7. Процедурата по т. 4 – 6 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии, коалиции и инициативни комитети с регистрирани кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

8. Определеният пореден номер е еднакъв за цялата страна и за гласуването извън страната и се отразява върху бюлетините и в протоколите на СИК и РИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

9. Централната избирателна комисия обявява резултата от проведения жребий с решение по реда на чл. 57, ал. 2 ИК.

10. Тегленето на жребиите се извършва публично и се излъчва по БНТ и онлайн чрез Фейсбук страницата на ЦИК и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за президент и вицепрезидент и представители на средствата за масово осведомяване.

11. Тегленето на жребиите ще се проведе на 23 септември 2026 г. от 15.00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, фоайе, вход „Ларго“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.