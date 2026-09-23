Лора Георгиева, АКФ: Българската и Европейската прокуратура дължат отговори какво се случва по делото „Чирен“

Антикорупционният фонд поиска информация какво се случва с т.нар. дело „Чирен“, във връзка с което преди година пред обвинение беше бившият енергиен министър Владимир Малинов.

Преди дни бившият европрокурор Теодора Георгиева заяви, че по нейна информация постановлението за привличането на Малинов като обвиняем от Европейската прокуратура е изчезнало.

„Тук не е проблемът само в Европейската прокуратура. Българската прокуратура също има какво да прави по този казус. Тя също е длъжник на случая „Чирен“, както и изпълнителната власт“ – това заяви пред БНР Лора Георгиева от Антикорупционния фонд.

„При новата власт Малинов отново продължава да е директор в „Газов Хъб Балкан“, което е дъщерно дружество на „Булгартрансгаз“. Не виждаме засега някакво по-различно отношение към Малинов. Само може да останем с надеждата, че това ще се промени, но за момента няма индикации за това“, коментира тя в предаването „Преди всички“.

„Това е най-голямото разследване на Европрокуратурата от гледна точка на засегнат обществен интерес и то не само от гледна точка на финансовото изражение.

Тук еврофинансирането е около 80 милиона лв. от общ проект, който възлиза на около 700 милиона, т.е. тук има много повече публични средства, които са изхарчени от национален бюджет, от привлечено банково финансиране, което не е безплатно.

Не трябва да се фокусираме само върху Теодора Георгиева, когато говорим за проблеми, които има в рамките на българския офис на Европейската прокуратура, проблеми, които Европейската прокуратура, българския ѝ офис, е имала, когато се е опитвала да си сътрудничи с българските власти, за което самата Теодора Георгиева говори от февруари миналата година. Голяма част от тези средства са вече изхарчени. Европейските средства са върнати. Само че вече изхарчените средства – например тези 300 милиона, които са изхарчени за наземната част на съоръженията, те не са върнати, те са изхарчени. Това е парадоксът тук„, обясни Лора Георгиева.

Тя напомни, че в случая се касае за 3 обществени поръчки, изкуствено разделен проект, като и трите са възложени на консорциуми, в които участва „Главбулгарстрой“, а цените са многократно завишени.

Според нея фактът, че производството е доведено до изготвено постановление за привличане като обвиняем показва, че то е било на един изключително напреднал етап:

„Действително оттук нататък има много малко стъпки преди внасяне на делото в съда. Няма как да изчезне това постановление физически или да престане да съществува. Няма и как без нарочен акт делото да се върне в по-ранна фаза, защото постановлението за привличане като обвиняем означава, че вече разследването е завършено. Следва да се изготви обвинителен акт и да се внесе в съда. Това не е направено.

Това се случва преди година и половина. Малинов трябва да се яви през март, но се разболява и не се явява. От там нататък никой повече не го търси„.

По думите ѝ има много сериозни съмнения какво се случва и защо се случва това, което виждаме.

Проблемът не е само в Европейската прокуратурата, българската има също какво да каже по този казус, както и изпълнителната власт, каза Лора Георгиева. При новата власт Малинов продължава да е директор на Газов Хъб „Балкан“, което е дъщерно дружство на Булгартрансгаз. Това са свързани дружества и няма съществена разлика на кое от тях е директор.

Европейската прокуратура обаче дължи и други отговори и не само за това разследване, но и за другото голямо, което засяга измамите с въглеродни квоти, което е свързано с Ковачеки, напомни Георгиева. Това дело е започнало още от 2022 г., а въпреки представените от АКФ документи вече четири години по него нищо не се случва.

Димитър Беличев е европейският делегиран прокурор, който сега ръководи българския офис на Европейската прокуратура след пъров отстраняването на Теодора Георгиева, а после след изтичане на на мандата й.

В студиото си припомниха задоволството на политиците от създането на европейската прокуратура и обществената надеждата, че тя ще повлияе за по-добра работа на българската, но изглежда се е получило обратното – създаване й се оказало „много шум в парата“.

Цялото интервю тук