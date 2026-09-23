ЦИК подреди по номера кандидатите за президент и вицепрезидент в бюлетината

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Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата, под които кандидатпрезидентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври.Процедурата бе публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президент и вицепрезидент.

28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница.

Ето и номерацията:

№1 Георги Николов Димов – кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №2 Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №3 Иванка Великова Цветанова–Петкова – кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №4 Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №5 Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №6 Камен Захариев Тасков – кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №7 Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №8 Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №9 Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №10 Мария Петрова Колева – кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент („Правото“) №11 Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент („Възраждане“) №12 Александър Трифонов Томов – кандидат за президент и Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент („Българска социалдемокрация-Евролевица“) №13 Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №14 Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №15 Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №16 Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №17 Радостин Петев Василев – кандидат за президент и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент (МЕЧ) №18 Иван Маркос Христанов – кандидат за президент и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №19 Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент („Величие“) №20 Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №21 Волен Николов Сидеров – кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №22 Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент (БЗНС) №23 Искра Йорданова Недева – кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №24 Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №25 Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №26 Боян Боянов Станков Расате – кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет) №27 Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент („Народна Партия Истината и само Истината“) №28 Явор Бориславов Генов – кандидат за президент и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите изтече на 22 септември в 17:00 ч.

Предизборната кампания започва този петък – на 25 ти септември и ще приключи на 23 ти октомври, също петък. Следва денят за размисъл и изборният 25 октомври. Също чрез жребий б е определен редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНР и БНТ.