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ЦИК подреди по номера кандидатите за президент и вицепрезидент в бюлетината

De Fakto 23.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 8 Прегледа

Defakto.bg

Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата, под които кандидатпрезидентските двойки ще фигурират в бюлетината за гласуване на изборите на 25 октомври.Процедурата бе публична в присъствието на медии, представители на регистрираните партии и инициативни комитети и кандидати за президент и вицепрезидент.

28 листи бяха подадени в ЦИК за регистрацията, а изтеглените номера за кандидатите ще са еднакви за гласуването в страната и зад граница.

Ето и номерацията:

№1 Георги Николов Димов – кандидат за президент и Димитър Атанасов Шивиков – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№2 Росен Пламенов Миленов – кандидат за президент и Иван Стефанов Иванов – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№3 Иванка Великова Цветанова–Петкова – кандидат за президент и Панайот Александров Кючуков – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№4 Андрей Атанасов Гюров – кандидат за президент и Георги Димитров Кандев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№5 Йордан Иванов Малджански – кандидат за президент и Валентин Асенов Христов – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№6 Камен Захариев Тасков – кандидат за президент и Галя Димитрова Иванова – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№7 Нако Райнов Стефанов – кандидат за президент и Нина Петкова Ламбова – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№8 Методи Веселинов Бъчваров – кандидат за президент и Ленин Велинов Станоев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№9 Ивайло Петров Симеонов – кандидат за президент и Косьо Христов Стойчев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№10 Мария Петрова Колева – кандидат за президент и Валери Йорданов Велковски – кандидат за вицепрезидент („Правото“)

№11 Костадин Тодоров Костадинов – кандидат за президент и Петър Петров Волгин – кандидат за вицепрезидент („Възраждане“)

№12 Александър Трифонов Томов – кандидат за президент и Сергей Петков Инджов – кандидат за вицепрезидент („Българска социалдемокрация-Евролевица“)

№13 Борис Кирилов Анзов – кандидат за президент и Бранимир Мичев Мичев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№14 Румяна Методиева Ченалова – кандидат за президент и Георги Минчев Георгиев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№15 Лъчезар Аспарухов Аврамов – кандидат за президент и Ивайло Дражев Атанасов – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№16 Иво Иванов Лулчев – кандидат за президент и Стефан Димитров Попов – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№17 Радостин Петев Василев – кандидат за президент и Красимир Цветков Манов – кандидат за вицепрезидент (МЕЧ)

№18 Иван Маркос Христанов – кандидат за президент и Стоянка Гинева Черкезова – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№19 Ивелин Людмилов Михайлов – кандидат за президент и Юлиана Младенова Матеева – кандидат за вицепрезидент („Величие“)

№20 Величка Неделчова Георгиева – кандидат за президент и Росен Игнатов Иванов – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№21 Волен Николов Сидеров – кандидат за президент и Славчо Георгиев Велков – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№22 Николай Нанков Ненчев – кандидат за президент и Цвета Кирилова Кирилова- кандидат за вицепрезидент (БЗНС)

№23 Искра Йорданова Недева – кандидат за президент и Стоян Руменов Георгиев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№24 Пламен Панайотов Пасков – кандидат за президент и Светозар Стоянов Съев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№25 Илияна Малинова Йотова – кандидат за президент и Кирил Александров Вълчев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№26 Боян Боянов Станков Расате – кандидат за президент и Йордан Стоянов Манасиев – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

№27 Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за президент и Атанас Иванов Стефанов – кандидат за вицепрезидент („Народна Партия Истината и само Истината“)

№28 Явор Бориславов Генов – кандидат за президент и Максим Генов Велков – кандидат за вицепрезидент (Инициативен комитет)

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите изтече на 22 септември в 17:00 ч.

Предизборната кампания започва този петък – на 25 ти септември и ще приключи на 23 ти октомври, също петък. Следва денят за размисъл и изборният 25 октомври.  Също чрез жребий б е определен редът за представяне на кандидатите, партиите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по БНР и БНТ.

 

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