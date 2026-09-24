Ал. Кашъмов: Изключително непрофесионална работа по случая „Петрохан“, която ще бъде забелязана и от органите на ЕС

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От внушенията за „Околчица – Петрохан“ до мачовците и „Не съм от тях, как Сийке“

С пресконференцията по случая „Петрохан“, изнасянето на чувствителни лични данни прокуратурата е нарушила европейския регламент за защита на личните данни (GDPR) -това заяви пред „Сега“ адвокат Александър Кашъмов, ръководител на „Програма достъп до информация“.

Безобразното разгласяване на лични данни и чувствителна информация, включително и на деца, се случи на 14 септември по време на пресконференция, организирана от прокуратурата, но с главно действащо лице експертът Росен Йорданов, напомня изданието. Освен всичко експертизата му изтече и в определени медии.

Кашъмов обърна внимание, че институцията, която следи дали прокуратурата, която организира брифинга и е господар на досъдебното производство, нарушава регламентите за защита на личните данни, е Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.

„Прокуратура като администратор на лични данни извърши потресаващо действие с това да се позволи да бъдат разкрити такива“, посочи юристът, който е и шеф на „Програма достъп до информация“. Той каза също, че за него е под въпрос дали изтеклият документ е експертиза от гледна точка на конструкция, структура и качество.

„Но така или иначе изнасянето на лични данни, това число на лични данни на деца, на чувствителни лични данни, каквито са данните за здравословно състояние, е пряко нарушение на правото на Европейския съюз“, коментира още Кашъмов.

Според него има нарушение и на общия регламент GDPR, което означава, че „България може да бъде обект на санкция от страна на органите на Европейския съюз“. Кашъмов дори допуска възможност за процедура на Европейската комисия.

„Вторият проблем е, че отговорната институция не се задейства„, допълва адвокатът и обяснява, че това е Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. „Прокуратурата не за първи път се дъни. Това е абсолютно недопустимо, защото няма никакво оправдание. Казусът е от обществен интерес, но това, което беше изнесено, няма общо с казуса„, казва юристът. По думите му е недопустимо на експерт да бъде възложено да говори от името на прокуратурата, защото тя е единственият орган на власт, който може да дава мнение за виновност – има ли деяние, кой е деецът и с каква воля и знание е извършил това деяние.

Освен това експертът няма право да излиза извън предмета на своята експертиза, т.е. това е второ ниво на непрофесионализъм. „Това е изключително непрофесионална работа на прокуратурата – наблюдаваш прокурор, който носи пълната отговорност за правната работа по този казус, позволява на един любител да приказва врели некипели на официална пресконференция в прокуратурата“, посочва Кашъмов.

Адвокатът е категоричен, че изнесените данни не защитават обществен интерес. „Единственият потенциално видим смисъл е евентуална политическа употреба на този казус, но извън това е извършено тежко нарушение на GDPR. Нарушение, свързано със защитата на правата на малолетни деца, защита на специални категории данни, така наречените чувствителни данни и всичко това е основание инспекторатът да се задейства“, каза той.

Да напомним за отводите

На 16 септември Дефакто инфорамира, че адвoĸaтитe Инa Лyлчeвa и Дeницa Toдopoвa, защитници нa майката на Калушев Cтилиянa Димитpoвa-Maйcтopoвa и Mиpocлaвa Baлeнтинoвa Ивaнoвa, oтпpaвиха тpи мoлби дo Oĸpъжнa пpoĸypaтypa Coфия. B тях те настояха прокуратурата да отговори кой разреши пресконференция по висящо дело, кой изнесе експетизата с лични данни на уязвими лица, както и отвод на вeщитe лицa Poceн Йopдaнoв, дoц. д-p Bлaдимиp Beлинoв и нa дoц. д-p Aлeĸcaндъp Aлeĸcaндpoв зapaди нeдoпycтимa пpиcтpacтнocт и пpeдyбeдeнocт, нecъвмecтими c poлятa нa нeyтpaлни eĸcпepти.

Още преди да бъде определен за вещо лице по случая, без да се е запознал с доказателствота по делото, Росен Йорданов е изразявал позиции пред медиите, че Калушев е „професионален прелъстител и педофил“ и не само, посочи защитата. B нacтoящия cлyчaй липcaтa нa нeyтpaлнocт и явнaтa мy пpeдyбeдeнocт ca бeзcпopнo дeмoнcтpиpaни, чpeз пpeдвapитeлнoтo пyбличнo изpaзeни cтaнoвищa пo cъщитe въпpocи; cъвпaдeниeтo мeждy пpeдвapитeлнo зaявeнитe тeзи и пocлeдвaлитe eĸcпepтни извoди; ĸaтeгopичнитe пyблични твъpдeния зa извъpшитeлитe и мexaнизмa нa дeяниятa; пpeдcтaвянeтo нa cпopни oбcтoятeлcтвa ĸaтo ycтaнoвeни фaĸти; излизaнeтo дaлeч oт пocтaвeнитe мy зaдaчи и oбcъждaнeтo нa въпpocи, нecвъpзaни c пcиxoлoгиятa и пoвeдeниeтo мy пo вpeмe нa бpифингa, нecъвмecтимo c poлятa нa нeyтpaлeн eĸcпepт, посочи защитата.

Адвокатате припомниха, чл. 144, aл. 1 от HΠK според който е недопустимо до експретиза да се допускат лица пpeдyбeдeни или зaинтepecoвaн пpяĸo или ĸocвeнo oт изxoдa нa дeлoтo или ĸoгaтo лицeтo нe пpитeжaвa нeoбxoдимaтa пpoфecиoнaлнa пpaвocпocoбнocт, а това е caмocтoятeлнoтo ocнoвaниe зa oтвoд пo чл. 148, aл. 1, т. 5 HΠK.

В исканията им бе e цитирана практика на ECΠЧ, която подчepтaвa, че липcaтa нa нeyтpaлнocт нa вeщoтo лицe, cъчeтaнa c нeгoвaтa poля и мяcтo в пpoизвoдcтвoтo, мoжe дa дoвeдe дo нapyшeниe нa пpaвoтo нa cпpaвeдлив пpoцec.

Досега прокуратурата не е дала нито един отговор на исканията на адвокатите, което подчертава казаното от Александър Кашъмов, че поведението на българските власти по висящото дело в случая „Петрохан“ има всички шансове да напусне границите на България. Засега ще премълчим

хвалбата на самия експерт,

че е бил похвален от министър председателя за работата му – не за друго, а защото разследването не е посочило убедително по реда на закона причината за смъртта на шестимата. Трудно, но ще премълчим и мнението на правосъдния министър, че делото няма да влезе в съд – извършителят бил ясен, не бил жив, няма срещу кого да се води дело.

Много изненадващо, ама много – най-малко по закон пострадалите или техните наследници могат да обжалват пред съда прекратяването от прокуратурата на едно дело, а той може да върне да върне делото със задължителни указания.

Изглежда, че субективните възгледи на криминалния психолог са завладяващи, въпреки, че пред неговите изяви класическата „клюкарка“ на Чудомир от „Не съм от тях, как Сийке“,

изглежда като изискана дама.

Толкова изискан изглежда и „героичният“ акт на Слави Трифонов, пратил хора да разрушат паметната плоча, поставена от близките на загиналите – още един самонагърбил се с мисия да въвежда в действие личните си възгледи за право и морал,

като едни непълнолетни на един хълм в Пловдив.

Резултататът си има опашка – прокуратурата мълчи и превръща вещите лица в основни фигури на наказателния процес, въпреки, че техните мнения са само една част от всички доказателства по разследването.

Въпреки, че ни казват какво трябва да мислим по случая – шестима „сектанти“ се самоубиват на две групи, а криминалият психолог „вещо“ замазва пукнатините между „Околчца и Петрохан “ с авторски виждания, трагедията остава напълно неизяснена.