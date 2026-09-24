Борислав Сарафов се оплаква на премиера Румен Радев от правосъдния министър за политическа корупция

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Бившият и.ф. главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов е подал сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев.

Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи.

Повод за реакцията на Сарафов са публични изявления на правосъдния министър Николай Найденов. В свои интервюта министърът е заявил, че в кабинета на Сарафов е имало „прегрупиране“ в прокуратурата.

Сарафов изразява несъгласие с казаното от министъра на правосъдието Николай Найденов.

В откритото си писмо Сарафов пише, че е именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. „Лозенец“ в София.

Сарафов настоява до премиера Радев откритото му писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние.

Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции, съобщи БНР.