Конституционният съд остави в сила указа на президента Илияна Йотова за разпределение на мандатите в ЦИК

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Конституционният съд (КС) отхвърли искането на народни представители от ПП-ДБ и „Възраждане“ за обявяване на противоконституционност на правилата, по които президентът Илияна Йотова определи разпределението на мандатите в Централната избирателна комисия (ЦИК).

Делото ( №14/2026 г. ) бе образувано по искане на 49 народни представители от 52-рото Народно събрание, а съдия докладчик съдия е Янаки Стоилов. Депутатите оспориха издадения от президента Указ №170 от 29 май 2026 г., като твърдяха, че при изчисляването на квотите в 15-членната ЦИК коалицията ПП-ДБ е била ощетена с един мандат за сметка на ДПС. Според тях формулата е приложена погрешно от администрацията на държавния глава.

В официалното съобщение Конституционният съд посочи, че текстът в Изборния кодекс (чл. 46, ал. 8) допуска два различни математически варианта за изчисление. Тъй като законът не дефинира задължителен алгоритъм, президентът има право на избор в рамките на закона.

Важното изискване, нито една партия или коалиция да няма самостоятелно мнозинство в ЦИК, е спазено, казва съдът.

В мотивите на решението Конституционния съд отбелязва още, че правният спор е предизвикан от това, че редакцията на разпоредбата на чл. 46, ал. 8 от Изборния кодекс (ИК) допуска два варианта за решаване на задачата за разпределяне на местата в ЦИК, които водят до получаване на различен резултат.

Съдът посочва, че разпоредбата не е детайлизирана до степен, за да отговори има ли задължителна последователност на действията, които президентът трябва да извърши (правно дължим математически алгоритъм) или може да избира вариант на действие в рамките на закона, който е съобразен с ограничението нито една партия/коалиция да не разполага с мнозинство в комисията, каквато е настоящата ситуация.

Мнозинството установява, че с издадените правила и методика към тях президентът не е направил нещо различно и повече от това, което съдържа уредбата в чл. 46, ал. 8 ИК.

Според Съда няма нарушение на конституционни принципи – на правовата държава, на общото, равно и пряко избирателно право и на политическия плурализъм.

В заседаниетоса участвали всички 12 конституционни съдии.

Решението е прието с 11 гласа „за“ и особено мнение на съдия Соня Янкулова.

Пълният текст на решението: https://www.constcourt.bg/bg/act-10448