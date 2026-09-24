Позиция на министъра на правосъдието: Използваният от Сарафов прийом е типичен за съставителите на компромати

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Ще предприема действия за защита срещу г-н Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това, казва Николай Найденов.

В едно от първите си публични изявления след като поех поста на министър на правосъдието, призовах г-н Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи. Г-н Сарафов не заслужи такива поздравления.

Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си.

Посочената в писмото фирма извършва дейности по продажба и сервизно обслужване на автомобили, както и застраховането им, като офиса им съм посещавал по лични причини. Там не са провеждани никакви срещи с кандидати за ВСС.

Ако г-н Сарафов разполага с данни за извършено престъпление, като следовател той добре знае реда за съобщаването му. Този ред не минава през медиите.

Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака.

Не знам дали тя е израз на раздразнението на г-н Сарафов от това, че в институционално качество ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо – чрез създаване на изкуствен скандал се преследва провал на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и оставане на власт на досегашното удобно статукво.

Не се наемам да давам оценка за мотивите на г-н Сарафов. Няма да позволя обаче този спор да отклони вниманието от същественото: избор на ВСС, в който кандидатите се преценяват по професионализъм и интегритет.

Единствено бих отбелязал, че за разлика от своите досегашни действия, г-н Сарафов изглежда, че е реагирал като истински следовател /според собствените му разбирания/ и е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите ми в министерството и извън него. Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение.

Ще предприема действия за защита срещу действията на г-н Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това, обобщава на финала правосъдният министър.

По – рано днес в открито писмо на Сарафов до премиера Радев, бившият и.ф. главен прокурор, показва, че е обиден от изявления на правсъдния министър, че в кабинета на Сарафов е имало „прегрупиране“ в прокуратурата.

За да покаже принципност, Сарафов, който едва освободи с половин година закъснение узурпирания пост, се оплаква на премиера, че именно Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. „Лозенец“ в София.

Видимо решил, че му е дошло времето да нанесе удар, настоява откритото му писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние – нещо като подсказани приказки от бившия първи ред на предходния парламент, чиито обитатели загубиха власт, всемогъщност и не на последно място – пари. И които няма лесно до се примирят със загубите.

Сарафов като всеки магистрат има право да изкаже публично мнение. Въпросът е може ли един магистрат, който над три години обитава кабинета на главния прокурор, а преди това е предложил на един още по-бивш главен прокурор да се „прегрупират“, да е загубил памет и инстинкт за самосъхранение. Или пък е поставен в зависимост, от която никой не може да го извади.