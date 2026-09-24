Съдийската колегия на ВСС допусна още 18 кандидати до участие в избора на членове на ВСС от квотата на съдиите

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допусна още 18 кандидати до участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите.

Това са:

Стою Згуров – съдия в Софийски градски съд,

Васил Петков – съдия във Военно-апелативен съд,

Младен Димитров – административен ръководител – председател на Районен съд – Велико Търново,

Веселка Златева-Кожухарова – административен ръководител-председател на Административен съд – Пазарджик,

Мария Терзийска – заместник-административен ръководител – заместник-председател на Окръжен съд – Варна,

Тодор Тодоров – съдия във Върховен административен съд,

Даниела Александрова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Софийския районен съд,

Надя Пеловска-Дилкова – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца,

Емилия Василева – съдия във Върховен касационен съд и председател на Второ търговско отделение на ВКС,

Светлана Калинова – съдия във Върховен касационен съд,

Стефан Илиев – съдия в Апелативен съд – София,

Красимир Мазгалов – заместник-председател на Софийски градски съд,

Владимир Вълков – съдия в Апелативен съд – София,

Весела Евстатиева – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив,

Асен Цветанов – председател на Районен съд – Раднево,

Албена Момчилова – съдия в Софийски районен съд,

Роман Николов – съдия в Районен съд – Брезник,

Явор Колев – съдия във Върховен административен съд.

При служебната провевка на подадените докумените вески от тях отговораря на изизскванията за изборен член на ВСС, прие КС.

Решенията на съдийската колегия ще бъдат обявени на интернет страницата на ВСС. Те могат да се обжалват в тридневен срок чрез СК на ВСС пред състав, състоящ се от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд.

Премахват обезличаването на годината на раждане

Съдийската колегия на ВСС взе решение да се премахне обезличаването на публикуваната на интернет сайта на ВСС година на раждане на кандидатите за членове на ВСС от квотата на съдиите, посочена в автобиографиите им.

Колегията изиска от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за принадлежност на всички кандидати за членове на ВСС от квотата на съдиите, към органите по чл. 1, на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Решенията са във връзка с направено искане от Милен Василев – съдия в Софийския апелативен съд, относно изборите през 2026 г. за членове на ВСС от квотата на съдиите.

По повод заявление от съдия Стою Згуров, колегията изиска от Инспектората към ВСС подробни справки за кандидатите за членове на ВСС от квотата на съдиите, съдържащи информация за всички извършени проверки, включително планови, по сигнал и други, независимо от техните резултати.