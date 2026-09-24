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ССБ предлага на Съдийската колегия да възстанови пропуснати гаранции за прозрачност и честност на изборния процес за ВСС

De Fakto 24.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 302 Прегледа

Defakto.bg
Атанас Атанасов, председател на УС на ССБ.

УС на ССБ предлага на Съдийската колегия на ВСС да коригира  Правилата за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, за да бъдат възстановени гаранции , които  не са предвидени понастоящем.

Тези гаранции се изрязяват в изискване избирателните кутии да бъдат прозрачни и да бъдат запечатани за времето от началото до края на изборния ден, както и  предвиждане на възможност за индивидуализиране на печата на избирателната секция.

П редложените допълнения възстановяват гаранции, предвиждани последователно в предходни правила за избор на членове на ВСС от професионалната квота. Те не изискват промяна в организацията на избора и не създават съществена допълнителна тежест.  Същевременно правят две ключови части от процеса – съхраняването на подадените бюлетини и удостоверяването на техния произход от съответната секция – по-лесно проверими.  Това би допринесло за доверието в изборния процес и би свело до минимум възможността за подмяна или добавяне на изборни книжа, смятат от УС на  ССБ.

Цялото предложение:

 

ДО
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Относно: предложение за изменение на Правилата за произвеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, приети с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/09.07.2026 г. (наричани по-долу Правилата).

 

Уважаеми членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,

Управителният съвет на Съюза на съдиите в България предлага Съдийската колегия да обсъди и да внесе в Пленума на Висшия съдебен съвет предложение за две изменения на Правилата преди провеждането на предстоящия избор. Те се отнасят до гаранции при гласуването с хартиени бюлетини, които са били предвидени последователно в предходни  правила, но не са възпроизведени в действащите от 2026 г.

  1. Прозрачна и запечатана избирателна кутия

Изискването за прозрачна и празна избирателна кутия, която да е запечатана преди започване на гласуването, до отварянето ѝ сред края на изборния ден, се съдържа в чл. 34, ал. 2 от Правилата от 2017 г.[1], чл. 34, ал. 2 от Правилата от 2022 г.[2] и чл. 28, ал. 2 от Правилата от 2025 г.[3]

В чл. 28, ал. 1 от действащите Правила от 2026 г. се посочват „избирателните кутии“ сред материалите, предавани на секциите, без изрично изискване те да бъдат прозрачни. Липсва и изискване за запечатване на избирателните кутии преди започване на гласуването.

Предлагаме в чл. 28, ал. 1 думите „избирателните кутии“ да се заменят с „прозрачни избирателни кутии“, а в чл. 29 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание:

„(3) Непосредствено преди началото на гласуването председателят на избирателната секция показва на присъстващите, че избирателната кутия е празна, след което я запечатва с хартиени ленти, подпечатани с печата на избирателната секция и подписани от членовете ѝ по начин, позволяващ да се установи евентуално нарушаване на целостта на запечатването.“.

Прозрачната кутия и нейното запечатване за времето от началото до края на изборния ден дават на избирателите и на присъстващите непосредствена възможност да се уверят в началното състояние на изборната кутия и в запазването на нейната цялост. Това са прости технически гаранции, чието общоприето значение за честността на избори е видно и от възприемането им в чл. 210 от Изборния кодекс, които не усложняват гласуването, като препятстват възможността за добавяне или отстраняване на изборни книжа и съответно ограничават основанията за съмнение при евентуално оспорване. Те са особено полезни при действащата уредба, при която видеонаблюдението по чл. 32 започва непосредствено преди отварянето на избирателната кутия, а не обхваща самия изборен ден.

  1. Индивидуализиране на печата на избирателната секция

В чл. 36, ал. 1 от Правилата от 2017 г., чл. 35, ал. 1 от Правилата от 2022 г. и чл. 29, ал. 1 от Правилата от 2025 г. е предвидено, че печатът на избирателната секция може да бъде наранен с цел постигане на неговата уникалност. Чл. 28, ал. 2 от действащите Правила предвижда за всяка секция отделен печат, обозначен с нейния номер, но не възпроизвежда тази възможност. Същевременно, съгласно чл. 30, ал. 3 и ал. 6 бюлетината се подпечатва два пъти, а чл. 33, ал. 1, т. 3 поставя двата печата от съответната секция сред условията за действителност на бюлетината.

Предлагаме в чл. 28, ал. 2 да се добавят следните изречения:

„Преди започване на гласуването печатът на избирателната секция може да бъде наранен с цел постигане на неговата уникалност. Когато това е направено, контролен отпечатък от печата се полага върху протокол, подписан от членовете на секцията и съхраняван с изборните книжа.“

Индивидуалният белег на печата има значение при последваща проверка на изборните книжа: той позволява отпечатъците върху конкретните бюлетини да бъдат съпоставени с печата, използван в съответната секция. По този начин се затруднява включването сред действителните бюлетини на книжа, които не са преминали през установения ред на гласуване и се създава обективна възможност за проверка при възникнал спор.

Предложените допълнения възстановяват гаранции, предвиждани последователно в предходни правила за избор на членове на ВСС от професионалната квота. Те не изискват промяна в организацията на избора и не създават съществена допълнителна тежест. Същевременно правят две ключови части от процеса – съхраняването на подадените бюлетини и удостоверяването на техния произход от съответната секция – по-лесно проверими. Това би допринесло за доверието в изборния процес и би свело до минимум възможността за подмяна или добавяне на изборни книжа. Обстоятелството, че е започнала процедурата по избор, не е пречка за промяна на Правилата, доколкото предлаганите промени имат технически характер. Не би било и прецедент такава промяна, доколкото Правилата от 2017 г. са били променяни в хода на започнала процедура по избор.[4]

Поради това предлагаме Съдийската колегия да обсъди настоящото предложение и, ако го сподели, да внесе в Пленума на Висшия съдебен съвет предложение за съответното изменение на Правилата преди провеждането на избора.

 

Гр. София,                                                От името на УС на ССБ:

23.09.2026 г.                                                                                     Атанас Ст. Атанасов

[1] https://vss.justice.bg/root/f/upload/12/rules-election-sjc.pdf

[2] https://vss.justice.bg/root/f/upload/35/pravila-izbor-vss-total.pdf

[3] https://vss.justice.bg/root/f/upload/46/Pravila_izbor_chlenove-2025.pdf

[4] https://vss.justice.bg/root/f/upload/15/pr12-06-04-2017-0.pdf

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