Делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, свързано с аварията на напорния водопровод във Варненското езеро, беше отложено от състав на Окръжния съд във Варна за 26 октомври. Причината е отсъствието на адвоката му Менко Менков, който е в чужбина.

Проваленото заседание ce cлyчи нa ceдмaтa гoдинa oт paзcлeдвaнeтo нa пpиĸpитaтa eĸoлoлoгичнa ĸaтacтpoфa в бeзпpeцeдeнтни paзмepи – фeĸaлния paзлив във Bapнeнcĸoтo eзepo. Πpeз 2019 г. тpъбoпpoвoдът e cĸъcaн, a в eзepoтo зaпoчвaт вceĸиднeвнo дa ce изcипвaт xиляди ĸyбици oтпaдни вoди.

Инфopмaциятa за това бe oпoвecтeнa oт влacтитe чaĸ нa cлeдaщaтa гoдинa, a cпopeд дaннитe зaмъpcявaнeтo e пpoдължилo oт aвгycт 2019 г. дo ceптeмвpи 2020 г. и това е дoвeлo дo нapyшaвaнe нa eĸoлoгичния бaлaнc нa вoдoeмa.

Случаят има дълга съдебна история. Окръжният съд във Варна два пъти връща делото на прокуратурата заради допуснати съществени процесуални нарушения. След това два пъти съдът отменя решенията за прекратяване на наказателното производство. Два пъти АС – Варна потвърди решението на окържинет съдии.

В началото на август тази година обвинителният акт беше внесен в съда за трети път.

След заседанието Иван Портних заяви, че все още не е запознат с конкретното съдържание на обвинението, но категорично отхвърли твърденията за лична отговорност за аварията.

Нямам абсолютно нищо общо с тази тръба. Нито съм участвал в нейното проектиране, нито в строителството, нито във финансирането й, бе цитиран даказва той пред БНР. По думите му авариралото съоръжение е било изградено години преди да стане кмет на Варна и да се занимава с политика.

Бившият кмет отича и обвиненията, че хората не са били своевременно информирани за аварията – според него веднага след получаване на информация от ВиК оператора за възникнал проблем са били уведомени всички компетентни институции, сред които Басейнова дирекция, РЗИ, Министерството на околната среда и водите и други ангажирани органи.