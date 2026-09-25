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Народното събрание прие на второ четене новия механизъм за определяне на минималната работна заплата

De Fakto 25.09.2026 Без категория Напишете коментар 56 Прегледа

Defakto.bg

Народното събрание прие на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. В подкрепа на тези текстове гласуваха 123 народни представители, 48 бяха „против“ и 12 се въздържаха. Измененията бяха одобрени с гласовете на мнозинството от „Прогресивна България“ така, както са предложени от Министерския съвет.

Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на четири критерия – покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се взема предвид издръжката на живот; общо равнище на работните заплати и тяхното разпределение; темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда в страната.

Предвижда се за следващата година тя да се определя до 15 август на текущата година, като формулата за изчисляването ѝ и конкретните показатели ще бъдат разписани в наредба на Министерския съвет.

Веднъж на три години ще се извършва оценка на адекватността на минималната работна заплата, а председателят на Националния статистически институт ще утвърди ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в деветмесечен срок от влизането в сила на измененията.

Отхвърлени бяха предложенията на ГЕРБ-СДС и ДПС оценка на адекватността на МРЗ да се прави на две години. Не беше прието и предложението на „Продължаваме промяната“ (ПП) за 2027 г. минималната работна заплата за страната да се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Отхвърлено беше и искането на ПП текстовете, регламентиращи новия механизъм, да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Новите правила ще означават, че  догодина минималната заплата, която сега е  620,20 евро., ще бъде  между 620,2о евро и 672,80 евро.

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