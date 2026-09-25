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Окръжен съд Кюстендил задържа под стража прокуроския син по Европейска заповед за арест, издадена в Гърция

De Fakto 25.09.2026 Законът Напишете коментар 169 Прегледа

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Окръжен съд Кюстендил взе мярка за неотклонение „Задържане под стража“  на 23- годишния българския гражданин В. М.(Васил Михайлов), издирван с Европейска заповед за арест, издадена от Апелативна прокуратура- Тракия, Гърция. Определението на Окръжен съд Кюстендил подлежи на обжалване пред Апелативен съд София, в 3- дневен срок.

В. М. е издирван за наказателно преследване за 6 деяния, участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. Деянията съставляват тежки престъпления по смисъла на гръцкото законодателство,  за които е предвидено наказание доживотен затвор.

Окръжен съд Кюстендил посочва в мотивите си:

Налице е валидно издадена от компетентен орган срещу исканото за задържане лице Европейска заповед за арест. Същата съдържа всички изискуеми от закона реквизити, имащи отношение към вземането на мярка за неотклонение. Описаните в Европейската заповед за арест деяния съставляват престъпления и по наказателния кодекс на Р. България, като за тях се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Доказателствата сочат на извод за съществуваща понастоящем реална опасност от укриване на исканото лице. Макар и в момента да изтърпява наказание „лишаване от свобода“ в затвора в с. Самораново, от него има остатък от 20 дни и след излизането му от затвора има реална опасност от укриване, се казва в още в мотивите на Окръжен съд за определяне на мярка за неотклонение “Задържане под стража“, във връзка с издадената Европейска заповед за арест.

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