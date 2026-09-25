Цариградска за писмото на Сарафов: Пореден архаичен модел на пушилка, но джуджетата още имат власт над магистратите

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Обвиненията, отправени от Борислав Сарафов чрез писмо до премиера и ДАНС, са меко казано несериозни. Ако той твърди, че има политическа корупция и търговия с влияние, следва да знае, че говори за престъпление. Сарафов много добре знае, че престъпленията не се разследват от премиера. Те се разследват от съдебната власт, следователно трябва да сезира прокуратурата.

Това заяви съдия Владислава Цариградска в ефира на “Твоят ден” по Нова тв

Бившият и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който в момента е следовател в Националната следствена служба, изпрати открито писмо до премиера Румен Радев, членовете на ВСС, вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. В него той твърди, че правосъдният министър Николай Найденов, министърът влияе на бъдещия избор с обещания за подкрепа, за да си осигури избор на главен прокурор.

Найденов отговори, че това са типичните прийоми на специалистите по компроматите и ще вземе мерки за защита срещу Сарафов в съответствие със закона.

В този контекст Цариградска определи писмото на Сарафов като “пореден популистки и архаичен модел на пушилка”. Тя посочи, че “той добре владее тези оперативни комбинации, които с Иван Гешев разиграваха пред цялото общество”, а до този момент още не е ясно дали Сарафов няма да бъде отстранен от системата като магистрат.

Като посочи, че в момената мнението му на редови следователо не го прави особено влиятелен, напомни част от геройствата, с които може да бъде запомнен един бивш и.ф. главен прокурор на държавата.

„Той превиши властта си и наклевети Теодора Георгиева, която към онзи момент беше европрокурор, пред Евпропрокуратурата. Твърди, че в България има разследване срещу нея, че е взела подкупи и то по разследването за газохранилището “Чирен”. Кэм онзци момент такова разследване не е имало, то е образувано 10 дни по-късно, след като я е набедил пред нейните колеги, за да поддържа отстраняването ѝ от длъжност”, каза тя.

Цариградска обърна внимание на информацията на „Извън ефир“ от тази сутрин, че новият ад хок прокурор Антон Урумов е прекратил разследването по случая.

Оказва се, че сигналът се е запътил към „кръглата папка“, каза съдията.

(Това е станало, след като в полза на Сарафов са свидетелствали лично градската прокурорка на София Русинова, организирала срещата на Георгиева с Петьо Еврото и зам. апелативната прокурорка на София Божидара Ганева, която, казват, е осигурила „свидетелски показания“ срещу Георгиева. По делото Урумов приема, че „няма данни да са нарушени служебни задължения или да има превишаване на власт“. Специалният прокурор приема също, че твърденията в сигнала на Георгиева почиват само на „предположения и собствени нейни преценки“, но не и на доказателства. Представители на Европейската прокуратура не са разпитани. Теодора Георгиева не е уведоменаза решениеот на ад хок прокурора, защото според квалификацията на Урумов, тя не е пострадала, за да има право на обжалване – б.р. )

.За случая “Петрохан-Околчица” Цариградска каза, че е недопустимо “един магистрат ( Сарафов) да използва такава силна лексика, без да разполага с достатъчно информация и да всява смут сред населението“. Съдията припомни, че Сарафов е употребил сравнението с “Туийн Пийкс”.

Цариградска посочи още, че бившия и.ф. главен прокурор е атакувал и съдии, сред които Мирослава Тодорова. Тя трябвало да осъществи съдебен контрол върху отказа на ad hoc прокурора, който пък трябвало да разследва действие на Сарафов. Каза още, че Сарафов е атакувал всички членове на Съюза на съдиите, искайки те да бъдат отведени като потенциални ad hoc прокурори, които биха могли да го разследват.

Отбеляза още, че бившия и.ф. главен прокурор си е позволил да атакува председателя на Върховния касационен съд – съдия Галина Захарова, както и всички съдии от Наказателната колегия на Върховния съд ( за разполеждането , че след 21 юли 2025 г. той не е легитимен главен прокурор, защото е изтекъл в законовия срок за това ), а заяви, че участват в някакъв политически заговор.

Друга тема, която Цариградска посочи, е позицията на Съюза на съдиите, които изразили опасения по отношение на изборния процес при избора на магистратите и за Съдийската и за Прокурорската колегии.

Припомни, че през 2022 г. имало разминаване между хартиената бюлетина и електронното гласуване, което наложило намесата на Народното събрание. Тогава то анулирало този избор, “за да предпази обществото от следващ Съвет, върху който щяха да тегнат много тежки съмнения за провеждане на избора”. Цариградска каза, че заради организацията, въведена от Висшия съдебен съвет през електронното гласуване, бил нарушен анонимния и тайния вот.

Тя напомни, че в сградата на Върховния административен съд са се наблюдавали аномалии – множество електронни гласове били подавани един след друг през равен интервал от време между две и три минути. Става дума за около 200 електронни гласа. Съдията каза, че сега изборът ще се провежда по окръжни съдебни райони с хартиена бюлетина, защото опцията за електронен вот е отпаднала поради споменатите причини. Цариградска отбеляза още, че е отпаднало и правилото за прозрачна урна.

Съдийката коментира още една тема – писмото на Съюза на съдиите до премиера Румен Радев, с което се иска да бъдат взети мерки срещу незаконното подслушване на магистрати. Според нея се оказва, че с “нахлуването по таен начин в живота на хората може да се търгува с тяхната съвест и воля”. И допълни, че шантажът не е нещо непознато за България, а и за света.

Цариградска отбеляза, че премиерът не е поел лично ангажимент към искането в писмото, а за институционална проверка за това какво се е случвало в ДАНС. Тя допълни, че само за 10 години 104 магистрати са били контролирани от техническата служба на Агенцията. Съдията обясни, че премиерът е насочил Съюза на съдиите към Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, при положение, че в него е Илко Желязков, който е санкциониран по закона „Магнитски“.

“Няма да се справим с този проблем, ако не започне осветяване и разследване на хората, които са сътрудничели на престъпни сговори”, коментира Цариградска по отношение на твърдения за зависимости между политици и правораздавателни органи. Според нея това е тестът, който ще покаже дали новата власт ще реализира направените преди изборите заявки.

Тя допусна обаче, че е възможно да се чака промяната на Висшия съдебен съвет, защото в него са част от законовите механизми за изчистване на тези хора.

Джуджетата са си тук

„Нито Петьо Петров – Европо, нито Мартин Божанов – Нотаруса, нито който и да е друг има някакво съществено значение. Това са мрежи, в които важи омертата. Там действа принципът на въртележката и всеки може да бъде заменен от друг. Всичко е същото.

Емилия Русинова е градски прокурор, а тя е пътувала с Еврото, виждахме я със Сарафов на снимки пред “Осемте джуджета”. Тя е създала специален отдел за разследване на магистрати. Тя и още пет човека се занимават с мрежата на Нотариуса.

Стигнали са до извода, че всички са чисти и набедени, а аз съм човекът, който е бил неправомерно свързан с Нотариуса, защото съм го търсела да решава проблеми на мои роднини, с възмущение реагира съдията.

Така че джуджетата и нотариусите все още държат властта сред магистратите”, обобщи Владислава Цариградска.