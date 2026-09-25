Президентът Илияна Йотова се разграничи от декларацията в подкрепа на Украйна

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Президентът Йотова се разграничи от декларацията в подкрепа на Украйна, към която бе съобщено, че се е присъединила и България.

Извление за съвместното изявление бе разпространено от външното министерство на Украйна, но на сайта на българското дипломатическо ведомство такава новина нямаше.

Аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, написа президентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод позицията на ООН в подкрепа на Украйна, написа президентът.

В профила си Йотова уточнява, че декларацията не се подписвала и тя е била изпратена на всички страни членки преди Общото събрание на ООН.

„Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него„, отбелязва държавният глава, която е и кандидат за президент.

Допълва, че е изразила позицията в изказването си пред Общото събрание на ООН, а именно, че няма военно решение за Украйна и мир не може да бъде постигнат без нейното и на Русия участие.