Велислав Величков за театралните вещи лица, „Петрохан“, „Чирен“, „КТБ“ и задължителният избор на нов ВСС

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„Разбира се, че е възможно да има справедливост, ако има работещи институции в съдебната система и най-вече прокуратура, защото има една приказка – няма ли прокурор, няма съд, няма затвор“, това каза адв. Велислав Величков в предаването ДЕНЯТ с Веселин Дремджиев



Добави, че вместо това имаме „избирателно действие на прокуратурата и бездействие“, а също „прокурорско подчинено правосъдие, когато съдът обслужва обвинителната теза и не е арбитър на спора“. Тогава няма независимо правосъдие и няма как да има усещане за справедливост.



В студиото бяха обсъдени и знакови дела като аферата „Нексо“, която може да струва много скъпо на държавата и делото КТБ за грабежа на века, което се точи вече 11 години без изгледи да приключи.



„В съдебната система се създаде усещане, че някой може да диктува определени дела и едно конформистско настроение, че ако искаш да имаш добро кариерно развитие и да няма срещу теб дисциплинарни производства и друг тип неприятности, е по-добре да следваш статуквото, което е политическо подчинение на съдебната система от определени политици и олигарси, най-вече събрани в лицето на човека от списъка Магнитски – Пеевски.“



Има и явна употреба на дела за политически цели и такова е делото „Петрохан“, посочи Величков, който коментира скорошната пресконференция, създала повече скандали вместо професионално изясняване на фактите.



„Вещите деца стигнаха до правни изводи и раздаване на присъди, определяне на крайния извършител на престъпленията. Кой е разрешил това? Те могат да изказват мнения, те не събарт докозателства, но вещите лица стигнаха до правни изводи, раздаване на присъди, определене на крайния извършител на престъпленията.

Абсолютно забранено е да правят правни изводи, но явно прокурорът си гледаше в обувките или в тавана, защото беше много неудобно на тази дама от гаврата с правосъдието на тази пресконференция. Но гаврата продължи, за съжаление, от най-високо поставените лица в държавата.

Премиерът Радев каза, че е налице хладнокръвен убиец и отявлен педофил въз основа на разказа на едно или две вещи лица на пресконференцията, без да има краен акт на прокуратурата.

А прокуратурата казва, че всички версии са отворени и се разследват. Въобще не е ясно какво се е случило на Петрохан, но излиза премиерът и издава присъда

вместо съда и преди заключението на прокуратурата.

Правосъдният министър, високо квалифициран юрист, вместо да реагира на собствения си премиер, казва, че това съдебно производство, вероятно ще бъде прекратено, защото убиеца не е между живити и няма срещу кого да се води делото. Убиецът, трябва да разберем, е мъртвият Ивайло Калушев.

Тази версия и внушенията на вещото лице, много прилича на онази изказана от и.ф. главен прокурор Сарафов, който на вторият ден от разследването, без да е посетил местото, каза, че всичко е ясно и става просто за педофили и масово самоубийство. А тогава още не се знаеше къде се намират Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев, а Сарафов каза, Калушев вероятно е мъртъв.

На вторият ден, когато никой още не ги търси и не бяха обявени даже за национално издирвани!

Ето това вече е гавра с правосъдието и сочи на това, което каза въпросният психолог от театралната школа, Росен Йорданов, че този процес има и политически характер. Аз се още чакам някой да попита Росен Йорданов как така определи, че този процес е политически и в какво се изразява той ? Аз имам чувство, че този човек си е объркал професията, но вещите лица стигнаха до правни изводи, раздаване на присъди, определене на крайния извършител на престъпленията. Кой разреши това?

Впечатлението, което оставиха участниците в пресконференцията е, че все едно са били в Петрохан и са участвали в това, което се е случило. Така се разедини българското общо в оценките за трагедията.

Величков напомни, че държавата мнократно е осъждана от Европейския съд по правата на човека за нарушена презумпция за невиновност, за забавено правосъдие, за ограничени граждански и човешки права на етап досъдебно производство, след от оправдателни присъди, но пък данъкоплатците вече са платили цената за опущенията на магистрати.

Той напомни, че някои съдии, които бяха в специализираният съд, продължават да раздават „специализирано правосъдие“, тоест на поркурорско подчинение, макар и в нормалните съдилища.

Когато съдът обслужва обвинителната теза, той не е арбитър на спора, тогава вече нямаме независимо правосъдие и няма как да има усещане за справедливост.

В разговар стана дума, че и делото „Нексо“, шумно обявено от ПРБ, което е на път да стане твърде скъпо на държавата, защото и по него искът е в огромни размери. Първоначално арбитражният иск бе за над 3 млрд. долара б.р.

Но ако говорим за дела, които ще останат в историята, а и може би никога няма да приключват,

фаворитът е делото за фалита на „КТБ“

Отсъствието на основния обвиняем, който прокуратурата отказва да разпита по делегация в Сърбия, където се намира вече 11 години.

11 години това дело не е свършило на първа инстанция, подчерта адвокатът.

Не са само делата, които засягат наказателното правосъдие по високите етажи на властта, отбеляза Величков. Даде пример с процеса за загиналия Филип на пешеходна пътека в столицата, който продължава 4 години, след като по делото има безспорни и ясни доказателства, и експертиза, че водачът на автомобила е карал с превишена скорост, която е коствало смъртта на момчето.

Но след 4 години на първа инстанция последва отвод на съдията, а това в наказателното право означава, че започва отначало и аз не знам кога родителите и роднините на това момче ще видят справедливост, защото има още две инстанции след това.

Тоест невинни няма, не е само прокуратурата, в много случаи отговорен е и съдът, тоест в съдебната система се създаде едно усещане, че някой може да диктува определени дела и едно конформистско настроение, че ако искаш да имаш добро кариерно развитие и да няма срещу теб дисциплинарни производства и друг тип неприятности, е по-добре да следваш статуквото, което е политическо подчинение на съдебната система от определени политици и олигарси, най-вече събрани в лицето на човека от списъка “ Магницки“.

Запитан за делото „Чирен“ и „изчезналото“ постановление

за привличане към отговорност на Владимир Малинов, тогава директор на „Булгартрансгаз“ от бившия еврапрокурор Теодора Георгиеваа, адвокатът заяви: Мисля, че колегите от Бърд го написаха, защото този случай с Малинов повдига много въпроси, но най-важният е,

дали българската корупция не е наднационална.

Нека да припомним, че става въпрос за разширяването на газохранилището Чирен, по което интереси има Пеевски, той отрича разбира се, но Лаура Кьовеши „изгубва“ папката, на която пише “ Малинов“. Аз не знам на какъв етап е било това разследване, били се разпитани свидетели, при всяко положение било напреднало, но след дисциплинарното производство срещу Георгиева и временното й отстраняване до края на мандата, това разследване не продължи – на практика няма обвинителен акт, а това е едно от най-големите дела от компетенциите на Европейската прокуратура.

Всъщност съм много очуден и очаквам да чуя в отчета в края на мандата на Лаура Кьолиши какво се случи с това дело, защото застъпва нов европейски главен прокурор, не може това да остане просто едно празно многоточие, защото това навежда на много въпроси.

За избора на нов ВСС

аз съм длъжен да бъда оптимист, изтъкна Велислав Величков

Да се надяваме, че няма да настъпи подмяна, а ще се стигне до промяната на ВСС. Ние сме предложили много качествени хора, но искам едно да кажа – от парламентраната квота има 20 кандидатури. От тях трябва да бъдат избрани 11 човека, като 11 (плюс един) са предложили колегите от Прогресивна България.

Шестима от тях са действащи съдии, а четирима – действащи административни съдии, които и съдебната система са избрани от сегашния състав на ВСС.

Въпросът е, може ли да се разчитат тези хора да бъдат професионални, морални, обективни и реформатори, ако те са били част от статуквото на непрекъснатите избори на административния, които и от този състав на ВСС?

Ние имаме червени линии за три кандидатури, а всичко зависи от изслушването, което ще се пръверне в централен момент от процедурата.

„ВСС трябва да бъде избран, защото иначе ще остане този висш съдебен съвет“ – каза още Величков. „Ако пропадне този опит, ще има тежък червен картон за партията на Радев, който обеща промяна и ще трябва да се открива нова процедура за избор на Висшия съдебен съвет“.