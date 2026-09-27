Дишева: Сигналът на Сарафов срещу министъра на правосъдието до „некомпетентни органи“, е фокус за отклоняване на вниманието

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Сигналът на Борислав Сарафов срещу министъра на правосъдието е изпратен до некомпетентни органи и вероятно цели единствено отклоняване на фокуса от други проблеми. Това заяви Атанаска Дишева от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) в предаването „Офанзива“ по NOVA.

През изминалата седмица бившият главен прокурор изпрати сигнал до премиера Румен Радев, ВСС, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и министъра на вътрешните работи, в който заяви, че правосъдният министър искал да става главен прокурор и по тази причина влияе на кандидатите за членове на ВСС със срещи в кабинета си. Министър Николай Найденов отрече твърденията на бившия и.ф. главен прокурор да имат нещо общо с действиетлността, нарече ги типичен компромат и заяви, че ще потърси законова защита срещу Сарафов.

„Този маниер на поведение е познат на висшите представители на прокуратурата у нас. Даже не бих го нарекла сигнал, защото не е подаден до компетентен орган и съм убедена, че Сарафов знае това. Там се твърди за извършени престъпления, каквито са търговията с влияние. Нито министър-председателят, нито ВСС, нито вътрешният министър са компетентни да се произнесат. Подобен сигнал се подава до прокуратурата“, коментира Дишева.

Тя направи паралел между сегашната ситуация и действията на предишното ръководство на ПРБ за публично оповестяване на неподкрепени с доказателства твърдения.

„Предишният главен прокурор Иван Гешев също използваше подобни прийоми – вдигане на шум, разпространение на писмо с твърдения за извършени престъпления, без конкретни данни, а с твърдения, че при иницииране на производство такива ще бъдат представени. Защо в този момент? Вероятно се цели отклоняване на вниманието. Съвсем наскоро министърът на правосъдието публично обяви, че получава сигнали за оказване на форма на влияние“, подчертава Дишева.

По отношение на спекулациите около евентуални кандидатури за най-високия пост в прокуратурата, Атанаска Дишева бе категорична, че до нея не е достигало твърдение Николай Найденов да иска да бъде главен прокурор. Тя очерта и времевата рамка, която прави подобни амбиции преждевременни на този етап.

„До избора на нов главен прокурор има доста време. Поне 2 месеца трябва да минат, за да бъде конституиран нов ВСС. След това, дори веднага да се заеме с избора на нов главен прокурор, ще трябват поне още около 4 месеца за това. В този смисъл ми се струва твърде далечно и голословно говорене, че се подготвя изборът на нов главен прокурор“, обобщи Дишева.

Номинациите за ВСС

Дишева каза още, че е разочарована от някои от 11 – те номинации, представени от управляващата партия „Прогресивна България“. Без да ги назовава поименно, тя заяви, че е неуместно да се предлагат хора, израстнали съмнително бързо в кариерата или са проваляли знакови обвинения по дела.

„За огромно мое разачаравание и съжаление, аз ще заявя, че сред тези 11 кандидати със сигурност имат такива, чието евентуално да участие в бъдещия състав на ВССР няма да подобри работата на този орган и на съдебната система като цяло. Трябва да бъдат проследени професионалните биографии на кандидатите. Това е много важно между другото и за професионалната квота“, изтъкна Дишева.

Тя изброи няколко примерни индикатори, без претенция за изчерпателност – например, бързото кариерно израстване, пребиваване на ръководни постове през цялата или преобладаващата част от професионалната кариера на един кандидат. Освен това, заместването на един магистрат в процеси, които образно казано са получили популярност на такива, които олицетворяват формите на влияние в съдебната система. От друга страна, когато тези случаи са останали неизяснени по съответния институционален ред.

„Това са все индикации, които трябва да се вземат предвид,“ подчерат съдията. Посочи и честото командироване на един магистрат на длъжности, прескачане на инстанции, „както се казва, например от от районен съдия направо, не в градския или окръжния съд, а в апелативния съд или друга подобна инстанция“. Прескачането от съд в прокуратура почти не съществува, по-скоро е обратното от следствие и от прокуратурата в съда. И със назначения направо на ръководна длъжност, уточни Дишева.

„Много е важно да се направи преценка на качествата на магистрата от гледна точка на тяхната устойчивост на влияние, на натиски на други форми, които биха могли да доведат до взимане на решения не по вътрешно убеждение и по закон. И в тази връзка, когато се преценява дали един кандидат е съответен за длъжността член на ВСС , е много важно да се проследи назад във времето дали той е вземал публични позиции по въпроси, които касаят организацията на работа на студебната система, независимостта на студебната система.

Запитана дали за тримата номинирани за членове на ВСС от ДБ и ПП – Андрей Янков, Емил Дечев и Таня Радуловска, обстоятелството, че са били част от служебното правителство, е някакво препятствие, Дишева посочи:

Действащите закони допускат заемане от магистрати на длъжности в изпълнителната власт и след това възможността им да бъдат възстановени в съдебна власт. По обратния ред не би трябвало да съществува пречка представители на изпълнителната власт, макар и за кратък период, да вземат участие в орган на съдебната власт, категорична бе тя.