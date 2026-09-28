Семейството на Александър, открит мъртъв под връх Околчица, ще иска ексхумация на тялото и защита на детето си в съда

В пост в профила си във Фейсбук бащата на 15-годишния Александър съобщава, че семейството ще поиска ексхумация на тялото и ново вземане на проби.

Макулев е категоричен: „Не приемаме изложеното по време на брифинга на Прокуратурата като обективно установена истина“.

„Изключително възмутени и дълбоко наранени сме от интимните подробности, които експертите си позволиха публично да обсъждат по отношение на нашия син. За нас подобно публично разгласяване е напълно недопустимо и поставя сериозни въпроси относно неговата законосъобразност и необходимост, особено когато става дума за починал човек, който няма възможност да отговори или да защити името и достойнството си.

Наред с това част от публично изнесеното, според информацията, с която разполагаме, не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата„, допълва той.

Изразеното мнание на семейството е юридически съгласувано с представителите на роднините на останалите загинали, казва той.

Ето и целият пост на бащата:

Възмутени сме и дълбоко наранени от публичното обругаване на нашия син

Дълго мълчахме, понеже се надявахме с мълчанието си да дадем възможност на прокурорите от Софийска Окръжна Прокуратура да работят без натиск и без излишен медиен шум.Брифингът на Софийска Апелативна Прокуратура, и особено публикуването на изнесената експертиза ни накара да променим мнението си.

Нашето мнение по – долу е юридически съгласувано с представителите на роднините на останалите загинали.

Не приемаме изложеното по време на брифинга на Прокуратурата от 14 септември като обективно установена истина.

Изключително възмутени и дълбоко наранени сме от интимните подробности, които експертите си позволиха публично да обсъждат по отношение на нашия син. За нас подобно публично разгласяване е напълно недопустимо и поставя сериозни въпроси относно неговата законосъобразност и необходимост, особено когато става дума за починал човек, който няма възможност да отговори или да защити името и достойнството си.

Наред с това част от публично изнесеното, според информацията, с която разполагаме, не съответства на констатациите от първичните експертизи и аутопсиите на телата.

Конкретно следните изявления на служебните лица будят у нас недоумение и сериозни съмнения в целите на брифинга, на апелативното наблюдение на досъдебното производство и на самите служебни лица:

– беше казано че по-голяма част от исканията ни са уважени. Това не отговаря на истината. Предстои да публикуваме пълния списък на нашите искания , с техния статус, откъдето ще се види, че по-малко то 5% от исканията ни са взети предвид.

– в първаначлата съдебно-медицинска експертиза и последващата тройна експертиза се приема че смъртта е настъпила 24 до 48 часа преди намирането на телата. На брифинга беше казано,че смъртта е настъпила 5-7 денонощия преди намирането

– въпреки многобройните експертизи, до момента разследващите и прокурорите говорят за вероятност изстрелът да е произведен от Калушев. Задаваме си въпроса защо осем месеца се работи, а базови неща са още вероятни, а не потвърдени.

– изказа се твърдение, че наличието на сперма не може да се докаже, което не отговаря на истината. След консултация с криминолози и разследващи, твърдим, че наличието на сперма може д абъде доказано до 2 седмици след акт, както и с днк експертизи. Поставяме под съмнение твърденията на сужебното лице, още повече че в наличните съдебно-медицински експертизи специално е написано за липсата на такъв материал.

-изказа се твърдение за находка- зеещ анален сфинктер с изглаждане на гънките на места. Подобно твърдение няма в медицинските експертизи, нито в разпитите на поемните лица.

Ще искаме разпит на абсолютно всички, присъствали на аутопсиите, както и ексхумация за изследване на останал ДНК материал.

– изказа се твърдение, че лицата са взимали упойващи вещества, но в медицинските документи се твърди обратното.

Проби с тампон са били взети в края на месец февруари, което дава достатъчно време, за да се направи пълен токсикологичен профил, като такава информация не ни е предоставяна.

– изказа се мнение, че няма барутни частици по дясната ръка на Калушев, защото е стрелал с две ръце. Според криминолози, даже и в такава позиция на ръцете, по долната ще има поне микрочастици. Не се обясни наличието на барутни частици по ръцете на Златков.

Все още балистичната енспертиза не ни е предоставена.

– обясни се , че ситуационната ескпертиза не се занимава с наличието на външни следи и/или лица. Това не е верно, според дефиницията за такава експертиза в учебницине на МВР.

Или служебното лице е с липсващи знания, или си позволи да заблуди присъстващите представители на медиите.

– обясни се за намерени три гилзи, но те са в барабана на револвера, тоест, те не са търсени, за да бъдат намерени, но до момена не се дават обяснения за проентилите , намерени извън кемпера.

– не се обясни произхода на следите от забърсване по външната врата

– според снимките от предоставения ни албум, течността под вратата и по тревата е в течно състояние, не се даде убедително обяснение за този факт

– испанска паралелка съществува във Френската гимназия от 1977 година – лесно проверим факт, което ни кара да поставим под съмнение цялата психологична експертица, която, очевидно е с нагласени факти, неотговарящи на истината.

– твърденията по отношение на нашия по – голям син са абсолютно недопустими, и ще търсим правата си по съдебен път.

– изнесе се ствърдение, че Теа е била насилвана, но в нейнипо ъсдебен те и на баща й първаначални показания няма нищо подобно. Трябва да се изясни с нов разпит как твърденията на девойката и баща й де променят, както и да ъде разпитана майката на девойката