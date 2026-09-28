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Зам.-министърът на правосъдието Станимир Станев: Мобилизираме целия ресурс за сигурността на изборите за ВСС

De Fakto 28.09.2026 Законът Напишете коментар 157 Прегледа

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„Мобилизираме целия ресурс, за да се гарантира провеждането на прозрачен и честен изборен процес“, заяви заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев по време на работна среща с ръководството на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) и директорите на териториалните звена от страната. В рамките на срещата бяха обсъдени ангажиментите на ГДО в предстоящите избори за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалните квоти на съдиите, прокурорите и следователите.

След промени в Закона за съдебната власт, Министерството на правосъдието има конкретни отговорности по организацията и сигурността на изборите за ВСС.

Станев подчерта, че за първи път изборите ще се проведат по този ред, което изисква логистична организация по транспортирането на изборните книжа и осигуряването на цялостния охранителен процес.

Главният директор на ГДО гл. комисар Александър Арабаджийски посочи, че се предвижда създаването на координационен център, който ще оказва необходимото съдействие при възникване на непредвидени ситуации.

В дневния ред на заседанието на Пленума на ВСС тази седмица е включена точка с предложение за допълване на Указанията за организацията и техническото обезпечаване на изборите за членове на ВСС. След решението, ГДО ще издаде конкретни указания за изпълнение от териториалните звена.

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