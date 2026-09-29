Историческо споразумение: Гърция връща на България тленните останки на цар Самуил

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Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България, обяви министър председателят Румен Радев на днешното заседание на Министерския съвет.

„На 3 октомври в 12,30 ч каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки на цар Самуил и да се поклоним пред великия българския владетел и с шествие да го изпратим в последния му път към църквата „Света София“, където като дете той е бил въведен в християнството“, добави премиерът Радев.

И още:

„След интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение – за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. На днешното заседание на Министерския съвет ще одобрим текста на това споразумение и ще упълномощим министъра на културата да го подпише заедно със своя гръцки колега.

Споразумението предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни артефакти и реликви.

Вече шест десетилетия не са преставали усилията на българската държава да си върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се пада историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност на премиера на приятелска Гърция – Кириакос Мицотакис, за държавническата визия, политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. Нашето общо членство в ЕС спомага всяка една от страните да разбира чувствителността на другата.“



„На 3 октомври сутринта, събота, ще бъда в Музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от министър-председателя на Гърция, на българската държава ще бъдат предадени официално тленните останки на цар Самуил. Ще ни бъдат предадени и останките от други два саркофага, открити в същата църква, принадлежащи на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство. След транспортирането на тленните останки на цар Самуил до София със самолет „Спартан“, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата „Света София“, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството.

В заключение министър председателят покани на 3 октомври, събота, в 12.30 ч. всички сънародници на площад „Батенберг“, пред Княжеския дворец в София, „да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил. След това заедно с шествие да го изпратим до църквата „Света София“ в последния му път“, отбеляза премиерът.