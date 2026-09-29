ОС – Бургас замени задържането под стража с домашен арест на Областния председател на „ДПС-Ново начало“ Христо Широков

Окръжният съд (ОС) в Бургас измени мярката за неотклонение на Областния председател на „ДПС-Ново начало“- Бургас Христо Широков от „задържане по стража“ в „домашен арест“ с електронно проследяващо устройство, съобщи пресцентърът на съда.

Причината е съществено влошаване на здравословното му състояние след извършена сърдечна операция. Предоставена е съдебномедицинска експертиза.

Съдът прие, че към настоящия момент не е разколебано обоснованото предположение за съпричастността на Широков към престъплението, в което е обвинен. Същевременно обаче след последното произнасяне по мярката е настъпило съществено ново обстоятелство, което не може да бъде пренебрегнато при преценката за необходимостта и пропорционалността на най-тежката мярка за неотклонение. Макар тежестта на обвинението и останалите данни по делото да не са се променили, задържането под стража не може да се поддържа, когато изпълнението му в конкретния момент „е обективно несъвместимо със здравословното състояние на лицето и създава пречка за провеждане на необходимо медицинско лечение и рехабилитация, добавиха от съдебната институция“.

Христо Широков беше задържан на 15 юли при специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в Поморие. Той е дългогодишен общински съветник в крайморския град. В началото на декември м.г. след проведена областна конференция беше избран за областен лидер на „ДПС – Ново начало“.

Съдът информира че е потвърдена и мярката за неотклонение „домашен арест“ с електронно проследяващо устройство на бившия началник на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК – Бургас Методи Смилов. Производството е гледано по частна жалба от обвиняемите и техните защитници.

Христо Широков и Методи Смилов са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група по казуса ВиК-Бургас с бившия директор на местното водопреносно дружество Цветан Мирчев, техника Данаил Динев и други неустановени до момента лица. Според прокуратурата групата е създадена с користна цел и с цел да върши в страната престъпления по чл.143, чл.282 и по чл.304б от Наказателния кодекс, за които е предвидено наказание „лишаване от свобода“ повече от три години и в нея участват длъжностни лица.

По отношение на Методи Смилов Окръжният съд приема, че настоящия момент по делото не са представени нови доказателства, които да разколебават тези изводи. при предходното произнасяне по мярката за неотклонение е приел наличие на обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия към престъпната дейност, предмет на разследването, както и наличие на реална опасност от извършване на престъпление. Към

Определението на ОС – Бургас подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативния съд в града в тридневен срок.