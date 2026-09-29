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Почина Елена Митова, бивш член на Висшия съдебен съвет и прокурор от кариерата

De Fakto 29.09.2026 Без категория Напишете коментар 79 Прегледа

Defakto.bg

Висшият съдебен съвет съобщи с дълбоко прискърбие за кончината на Елена Митова – член на ВСС в периода 2007–2012 г. и прокурор от кариерата.

Професионалният ѝ път започва през 1970 г. като стажант-съдия към Окръжния съд в Перник. По-късно е младши прокурор в Районната прокуратура в Радомир, заместник-районен прокурор на Кирковската районна прокуратура – София, както и заместник-районен прокурор на Районната прокуратура в София.

От 1 юли 1993 г. до 2004 г. Митова е прокурор в Главната прокуратура.

През 2007 г. е избрана за член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. През 2012 г. е поощрена с отличие “Личен почетен знак – първа степен – златен“.

От ВСС се сбогуват с юрист с дългогодишен професионален опит и принос към дейността на съвета и развитието на съдебната власт.

Членовете на Висшия съдебен съвет изразяват искрени съболезнования към семейството и близките на Елена Митова.

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