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Призив на БИПИ към гражданите: Ела да наблюдаваш с нас изборите за Висшия съдебен съвет

De Fakto 29.09.2026 Без категория Напишете коментар 119 Прегледа

Defakto.bg

Ела да наблюдаваш изборите за Висшия съдебен съвет с нас – с този призив към  гражданите се обръща Българският институт за правни инициативи (БИПИ). 

От БИПИ напомнят, че мандатът на настоящия ВСС изтече преди повече от 4 години. След една провалена процедура, изглежда, че политиците най-накрая ще изберат хора в „правителството на съдебната власт“.

Останалите членове ще се попълнят от съдиите, прокурорите и следователите в пряко гласуване по места.

БИПИ има нужда от гражданската енергия,  „за да наблюдаваме изборите от съдебната власт и да се уверим, че те протичат без нарушения и зависимости„.

Експертите  напомнят, че на 24 октомври и 7 ноември 2026 г. прокурорите и съдиите ще изберат пряко своите представители във ВСС в избирателни секции в 28 областни града.

Твоята задача е внимателно и безпристрастно да следиш изборния процес в определена избирателна секция. Преди това ще преминеш безплатно обучение, на което ще научиш как протича процедурата, какво е важно да следиш и как да отразяваш наблюденията си“, посочват експертите.

И още: Как можеш да се включиш? 

Попълни кратката форма, ако си навършил/а 18 години и искаш да допринесеш за прозрачно провеждане на изборите за членове на ВСС.

Не е необходимо юридическо образование или предишен опит. Възможността е подходяща и за студенти и младежи.

Попълването отнема около 2 минути.

Краен срок за кандидатстване: 4 октомври 2026 г. 

Изпращането на формата не гарантира включване като наблюдател. Ще се свържем възможно най-скоро с одобрените кандидати с информация за следващи стъпки.

 

 

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