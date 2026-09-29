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Цариградска: Има наказателни производства срещу бандата на Пепи Еврото и на Мартин Нотариуса, но няма изобличени и обвинени, а само повишени и наградени

De Fakto 29.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 645 Прегледа

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От 2013 до 2023 г. рязко нарастват прокурорските проверки срещу магистрати и използването на таен контрол чрез СРС.  Това обаче не води до увеличаване на повдигането на обвинения в съда.

Магистратите (съдии, прокурори и следователи) може да бъдат разследвани. А разкритията на бандите за паралелно правосъдие в последните години показват, че това е най-дефицитното действие на прокуратурата.  Или най-добре покриващото престъпната им дейност мероприятие, защото има образувани наказателни производства срещу бандата на Пепи Еврото и на Мартин Нотариуса, но няма изобличени и обвинени съучастници, само повишени и наградени.

Това позволява разумно да се изгради версия, че репресивните ресурси на държавата не се използват за разкриване и доказване на престъпления, а се превръщат в институционално прикрит инструментариум за контрол и натиск с краен резултат завладяване на правосъдието.

Факсимиле от публикация в Капитал от 28 септември т.г.

Стотици прокурорски проверки са останали невидими за проверяваните съдии, а някои проверки са продължили с години. През този период може да се натрупа огромен обем от информация за проверявания, неговите контакти, близки и роднини, като в екстремните случаи на прилагане на СРС може да се получи достъп до най-интимната и защитена сфера на човека – с кого разговаря, на кого има доверие, какви са отношенията му, страховете му, слабостите му, тайните му.

Именно такава информация е събирана и за магистрати, което фактически позволява те да бъдат „профилирани“.  Очевидно е, че няма обвинения, за които като доказателства да е била използвана добитата по таен начин информация. Затова се поставя централният въпрос – какво се случва с тази информация и на кого служи?

Докладът на БХК „Подслушвано правосъдие“ установява 238 веществени доказателствени средства спрямо магистрати (резултати от тайния им контрол). Смущаващата статистика е очевидно притеснителна и налага институционален отговор на въпроса: защо една система, създадена да разкрива престъпления, произвежда толкова много наблюдение и толкова малко публични обвинения?

Тези данни бяха поставени на фокус в професионалната дискусия, организирана от Съюза на съдиите в България за „Защита на съдиите от натиск“ .

Институционалният натиск върху съдията не е непременно телефонно обаждане от някой „шеф“ с инструкция как да се реши конкретно дело. Много по-ефективен е механизмът, при който съдията знае, че срещу него може да има проверка, че може да бъде наблюдавана тайно, че може би някъде се съхранява чувствителна информация за личния му живот и че никога няма да разбере нито какво е събрано, нито кой разполага с него.

Тогава не е необходимо някой да казва на съдията какво да направи.

Достатъчно е той да знае, че ня#Кой гледа.

А това предизвиква ефект и върху останалите (т.нар. chilling effect), които знаят, че могат да бъдат следващите. И накрая, малцината заловени “гнили ябълки” биват наградени с постове и помести, а масата – смутени и обезверени.

Затова разказаните и анализирани данни не са просто история за няколкостотин стари прокурорски проверки. Това е плътен разказ за това в какво се изражда всяка институционалната власт с огромен ресурс, която е оставена без достатъчно публичен контрол. Особено важи за институциите, обвити в булото на тайните.

 

 

 

 

 

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