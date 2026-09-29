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Съдийката колегия предлага съдия Ваня Анчева за и.ф председател на ВАС, очаква се нов и.ф. гл. прокурор да стане Магдалена Лазарова, друга заместничка на Сарафов

De Fakto 29.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 403 Прегледа

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Съдийската колегия предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет за следващ временен председател на Върховния административен съд да бъде назначена съдия Ваня Анчева.

Това се налага, тъй като  съдия Любомир Гайдов, който към момента е и. ф. председател на ВАС до 15 октомври,  заяви, че  няма да може да изпълнява функциите от 2 до 15 октомври.  Той пое поста на 14 април тази година.

Предложението се отправя до съдия Анчева, защото е с най-голямо старшинство във ВАС. Ако тя откаже, ще се търси съгласие от останалите съдии в съда по старшинство.

Гласуването трябва да се проведе в четвъртък.

Седмица по-късно трябва да има ротация и на върха на прокуратурата.

На 22 октомври приключва максималния  шестмесечен срок, в който Ваня Стефанова може да изпълнява функциите главен прокурор .

Очаква се начело на държавното обвинение временно да застане нейната заместничка Магдалена Лазарова, която бе назначена по  предложение  на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за заместник главен прокурор.

Пленумът на ВСС, след  последните промени в Закона за съдебната,  вече избира  освен главният прокурор и председателите на върховни съдилища,  и временно изпълняващите функциите на тези постове.

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