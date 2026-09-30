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МВР задържа заподозрян за убийството от снощи на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив

De Fakto 30.09.2026 Законът Напишете коментар 165 Прегледа

Defakto.bg
Снимка БНТ

МВР е задържало заподозрян за убийството на Илиян Филипов, съобщи  bTV като се позова на информация от свои източници в МВР.

Има данни, че мъжът е физическият извършител, на 51 г. е. Арестуван е в центъра на София. Предстоят още множество процесуално-следствени действия.

Според БНТ и Нова заподозрениятзадържането е станало   близо до столичния хотел „Хемус“ , а заподозренията  е бивш служител в една от транспортните фирми на застреляния бизнесмен.

От МВР влизат по следите на заподозрения броени часове след извършването на бруталното престъпление в Пловдив, съобщи БНТ.

Оперативните данни сочели, че нападателят е действал сам. Все още не е ясно дали е намерено оръжието, с което е извършено убийството. Предстоят множество процесуално-следствени действия. От МВР все още не са коментирали официално ареста. И към момента продължава събирането на доказателствата от автомобила.

Според информация на „24 часа“, мъжът е с инициали С.М. (Славчо Мегеров)  има досие в МВР. Излежал е 11 години в затвора за убийство. Случаят е от 1992 г. – С.М. и негови приятели пребили до смърт човек в пловдивско заведение.

Илиян Филипов

Илиян Филипов беше застрелян около 1 часа тази нощ пред свой имот в пловдивския квартал „Христо Смирненски“.

По случая е образувано досъдебно произвоство, което се наблюдава от Окръжната прокуратура в Пловдив.

Сигналът за убийството на 53-годишния Филипов е подаден около 01:00 часа на спешния телефон 112, съобщиха окръжният прокурор Ваня Христева и директорът на пловдивската полиция ст. комисар Васил Костадинов.

„Работи се активно по всички възможни версии“, каза прокурор Христева и допълни, че жертвата е починала в резултат на огнестрелна рана.

Той е  бизнесмен, свързан с транспортния и строителния сектор, както и с футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), на който беше собственик и президент. Той e бил сред разпознаваемите бизнес фигури в Пловдив и през годините името му беше свързвано с редица публични спорове.

 

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