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Прокурорската колегия ще публикува годината на раждане на кандидатите за членове на ВСС от нейната квотата

De Fakto 30.09.2026 Законът Напишете коментар 266 Прегледа

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Прокурорската колегия  (ПК) на Висшия съдебен съвет взе решение да се премахне обезличаването на публикуваната на интернет сайта на ВСС година на раждане на кандидатите за членове на ВСС от квотата на прокурорите и следователите, посочена в автобиографиите им или в други документи, представени от тях.

Колегията изиска инфорамция от Комисията за разкриване на документите за принадлежност на всички кандидати от квотата на прокурорите и следователите за принадлежност към бившага Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Прокурорите номинираха общо 25 кандидати за изборни членове на ВСС,  които ще се борят за четири места в прокурорската колегия.

На заседанието от 24 септември Съдийската колегия взе същите  решения.

Те са в отговор  на исканията  Милен Василев – съдия в Апелативен съд – София по повод изборите през 2026 г. за членове на ВСС от квотата на съдиите, прокурорите и следователите.

18 съдии са официално допуснати да участват в избора за нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на съдиите.  Първоначално внесените номинаци бяха 20, но след извършена проверка от Съдийската колегия,  на 24 септември 2026 г. до самата процедура бяха допуснати 18 кандидати, които ще се борят за общо 6 места в съвета.

ПК откри процедура за избор на  окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив, поради изтичащ мандат.

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“ могат да се подават предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт в администрацията на Висшия съдебен съвет; по електронен път с квалифициран електронен подпис на имейл адрес – vss@vss.justice.bg или чрез лицензиран пощенски оператор на адреса на ВСС – гр. София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

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