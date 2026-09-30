С 3 особени мнения КС отхвърли искането на опозицията срещу решението на НС да избира и освобождава шефа на ДАНС



Конституционният съд отхвърли искането на депутати от опозицята срещу промените в Закона за ДАНС, които предвидиха, че парламентът назначава и освобождава председатела на ДАН€

Делото бе образувано по искане на 59 ародни представители от 51-вото Народно събрание, а докладчик е съдия Сашо Пенов.

В изменените разпоредби бе посочено, че изборът и освобождаването на председателят на ДАНС ще се извършва от Народното събрание, а не с указ на президента.

В мотивите на решението е отбелязано, че дали със закон, който урежда устройството на конкретна институция (ДАНС), ще се възложи на президента да назначава и освобождава ръководителите ѝ, или ще се предвиди изборът и освобождаването им да се извършва от парламента, е въпрос на законодателна дискреция.

Законови уредби, които предвижат избирането и освобождаването на ръководителите на други институции, определени със закон, от Народното събрание, и такива, предвиждащи правомощие на президента да назначава и освобождава от длъжност и други държавни служители, определени със закон, не противоречат на чл. 84, т. 8 и чл. 98, т. 7 от Конституцията, освен ако с тях се нарушават конституционни принципи или се ограничават установени в Конституцията правомощия.

Изборът на председателя на ДАНС от Народното събрание чрез формирано парламентарно мнозинство не политизира дейността на агенцията. Това е така, защото в уредбата ѝ със закон изрично е предвиден принципът на политически неутралитет (чл. 3, ал. 1, т. 6 ЗДАНС).

Изборът на председателя на агенцията от парламента не го поставя в политическа обвързаност спрямо избралото го мнозинство, защото той упражнява правомощията си въз основа и в изпълнение на закона, пише в мотивите си съдът.

Съдът, по-конкретно отхвърля искането за установяване на противоконституционност на: чл. 8 ал. 1 в частта „избира с решение на Народното събрание“; чл. 8, ал. 2 в частта „трима“; чл. 8, ал. 5 в частта „решение на Народното събрание“; чл. 8, ал. 6 в частта „Народното събрание с решение да избере“ от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн. ДВ, бр. 109 от 2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 66 от 2026 г.) и на §2 от Заключителната разпоредба на Закона за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн. ДВ, бр. 90 от 2025 г.).

В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии.

Решението е прието с особено мнение от съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети в частта относно чл. 8, ал. 1, 5 и 6 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ , който визира въпроса за начина на избиране и освобождаването на председателя на ДАНС.

Пълният текст на решението тук

Още подобни дела пред КС

Заради институционалната война, която управляващите от предходния парламент бяха обявили на държавния глава, в КС бяха образувани общо три дела – едното вече решено, за председателя на ДАНС и две за подобни решения, свързани с Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО). Според тях председателите също се избират с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет, вместо да се издава президентски указ.