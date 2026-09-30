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С 3 особени мнения КС отхвърли искането на опозицията срещу решението на НС да избира и освобождава шефа на ДАНС

De Fakto 30.09.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 573 Прегледа

Defakto.bg
Проф. Сашо Пенов


Конституционният съд отхвърли искането на депутати от опозицята срещу промените  в Закона за ДАНС, които предвидиха, че парламентът назначава и освобождава председатела на ДАН€

Делото бе образувано по искане на 59 ародни представители от 51-вото Народно събрание, а  докладчик е съдия Сашо Пенов.

В изменените разпоредби бе посочено, че  изборът и освобождаването на председателят на ДАНС ще се извършва от Народното събрание, а не с указ на президента.

В мотивите на решението е отбелязано, че дали със закон, който урежда устройството на конкретна институция (ДАНС), ще се възложи на президента да назначава и освобождава ръководителите ѝ, или ще се предвиди изборът и освобождаването им да се извършва от парламента, е въпрос на законодателна дискреция.

Законови уредби, които предвижат избирането и освобождаването на ръководителите на други институции, определени със закон, от Народното събрание, и такива, предвиждащи правомощие на президента да назначава и освобождава от длъжност и други държавни  служители, определени със закон, не противоречат на чл. 84, т. 8 и чл. 98, т. 7 от Конституцията, освен ако с тях се нарушават конституционни принципи или се ограничават установени в Конституцията правомощия.

Изборът на председателя на ДАНС от Народното събрание чрез формирано парламентарно мнозинство не политизира дейността на агенцията. Това е така, защото в уредбата ѝ със закон изрично е предвиден принципът на политически  неутралитет (чл. 3, ал. 1, т. 6 ЗДАНС).

Изборът на председателя на агенцията от парламента не го поставя в политическа обвързаност спрямо избралото го мнозинство, защото той упражнява правомощията си въз основа и в изпълнение на закона, пише в мотивите си съдът.

Съдът, по-конкретно отхвърля искането за установяване на противоконституционност на: чл. 8  ал. 1 в частта „избира с решение на Народното събрание“; чл. 8, ал. 2 в частта „трима“; чл. 8, ал. 5 в частта „решение на Народното събрание“; чл. 8, ал. 6 в частта „Народното събрание с решение да избере“ от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн. ДВ, бр. 109 от 2007 г., посл. изм. ДВ, бр. 66 от 2026 г.) и на §2 от Заключителната разпоредба на Закона за изменение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн. ДВ, бр. 90 от 2025 г.).

В заседанието са участвали  всички 12 конституционни съдии.

Решението е прието с особено мнение от съдиите Атанас Семов, Янаки Стоилов и Невин Фети в частта относно чл. 8, ал. 1, 5 и 6 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ , който визира въпроса за начина на избиране и освобождаването на председателя на ДАНС.

Пълният текст на решението тук
Особеното мнение публикуваме отделно.

Още подобни дела пред КС

 Заради институционалната война, която управляващите от предходния парламент бяха обявили на държавния глава, в КС бяха образувани общо три дела – едното вече решено, за председателя на ДАНС и две за подобни решения,  свързани с  Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО).  Според тях председателите също се избират с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет, вместо да се издава президентски указ.

B ocнoвa на всички пpoизвoдcтвaта  бе  иcĸaнeтo зa oбявявaнe нa пpoтивoĸoнcтитyциoннocт нa пpoмeнитe, c ĸoитo ce  пoлитизиpaт ĸлючoви cлyжби, ĸoитo тpябвa дa ca  нeзaвиcими и пpoфecиoнaлни.

B иcĸaнията  бе казано още,  чe  пpoмeнитe нapyшaвaт пpинципa нa paздeлeниe нa влacтитe и зacягaт пpaвoмoщиятa нa пpeзидeнтa ĸaтo дъpжaвeн глaвa и въpxoвeн глaвнoĸoмaндвaщ.

C тяx ce дepoгиpa cпoдeлeнaтa ĸoмпeтeнтнocт мeждy пpeзидeнтa и Mиниcтepcĸия cъвeт пpи нaзнaчaвaнeтo нa pъĸoвoдитeля нa cлyжбaтa, ĸaзвaт oщe дeпyтaтитe и плeдиpaт, чe пpoмeнитe ca пpиeти бeз oбщecтвeн дeбaт и пpи нapyшaвaнe нa пpoцeдypнитe пpaвилa в Hapoднoтo cъбpaниe.   Πocoчeнo бе  cъщo, чe  пpиeмaнeтo нa тeзи измeнeния e чacт oт „инcтитyциoнaлнaтa вoйнa“ мeждy пapлaмeнтapнoтo мнoзинcтвo и пpeзидeнтcĸaтa инcтитyция, cлeд ĸaтo пpeзидeнтът oтĸaзaл дa пoдпишe yĸaз зa нaзнaчaвaнe нa пpeдлoжeн oт пpaвитeлcтвoтo ĸaндидaт зa шeф нa paзyзнaвaнeтo.

Πocлeдвaлитe пpoмeни oбaчe нe oпpaвдaвдaвaт нapyшeния бaлaнc мeждy влacтитe и зacтpaшaвaнeтo нa нaциoнaлнaтa cигypнocт, заявиха от опозицията.

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