Съдийската колегия реши да изпрати в НС документите на комисията за евентуална съпричастност на съдии в групата на „Нотариуса“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) взе решение да изпрати на Народното събрание всички събрани материали и доклада от проверката за евентуална съпричастност на съдии към групата на разстреляния Мартин Божанов – Нотариуса.

Конкретно информацията ще бъде предоставена на Надежда Йорданова и Божидар Божанов от ДБ, които през юни и септември 2026 г. с писма са поискали да получат наличната информацията от работата на Временната комисия за проверка на съпричастността на съдии по случая „Мартин Божанов – Нотариуса“.

Според решението на ВСС на депутатите ще бъдат предоставени всички материали събрани в рамките на специалната временна комисия материали и анализи. Освен това отчетният доклад ще бъде публикуван официално на интернет страницата на ВСС.

Преди публикуването и изпращането на документите ще бъдат заличени единствено личните данни съгласно законовите изисквания.

Временната комисия беше създадена, за да проверят данни за евентуална съпричастност на съдии към случая около Мартин Божанов, известен като Нотариуса. В хода на работата ѝ бяха събирани документи и други материали, а на сайта на Висшия съдебен съвет има специален раздел, посветен на работата на комисията, в който се публикуват материалите, свързани с проверката.

До крайното гласуване се стигна след близо двучасов дебат между членовете на Съдийската колегия за това дали трябва да се заличават имената на магистратите, споменати в преписките, и защо липсва окончателен аналитичен доклад с финални изводи от дейността на комисията.

Атанаска Дишева и Олга Керелска настояха преди да бъдат изпратени документите, да се спази процедурата и да се поиска обяснение от депутатите с каква цел е отправено искането им.

Дишева пространно обясни опасностите от нарушение на разпоредбите на Закона за защита на личните дании, на Закона за достъп до обществена информация и на европейския документ за защита на личните данни – ОРЗД.

Тя попита какъв е смисъла на депутатите да се предоставят имена с инициали, а Керелска допълни, че това ще създаде поводи за слухове и скандали.

Съдия Дишева се поинтересува защо досега не е изготен аналитичен доклад след събраната документация от комисията, а като „свръхнедопустимо“ определи решението да се публикува само отчетен доклад за дейността й.

„Аз това решение няма да го подкрепя, защото то е формално. Такова говорене в пространството размива отговорността и на практика се опитваме да свалим отговорността от нас. И ще кажа, че не сме събрали кой знае колко ценна информация, обаче от тази, която сме събрали, биха могли да бъдат направени определени изводи“, каза Дишева.

Председателят на временната комисия Галина Захарова и мнозинството настояха документацията да бъде изпратена в НС без допълни условности.

„Ние дължим на обществото поне формален доклад какво е налично като резултат от дейността на тази комисия. Действително имаше много говорене и пред камери, и помежду ни – като резултат от това говорене произтече нулева дейност по създаване на аналитичната част от тоя доклад“, каза Захарова.