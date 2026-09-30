Повдигнаха обвинение на бившия екоминистър Борислав Сандов за рамково споразумение с НПО на Ивайло Калушев

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на бившия екоминистър Борислав Сандов длъжностно престъпление, с което е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев.

Сандов е обвинен, че през февруари 2022 г. в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението.

Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация.

Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев, заяви пред медиите :

„Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага спрямо министъра. Облага е получила въпросната неправителствена организация“.

Той добави, че според обвинението вследствие на това са настъпили значителни вреди за гражданите и държавата – ограничен е бил достъпът на гражданите и е накърнен престижът на държавата, защото държавновластнически функции не могат да бъдат делегирани на частни сдружения.

Адв. Алекданъдръ Кашъмов, поел защитата на Сандов, коментира, че обвинението е абсурдно и допълни, че Сандов е бил извикан на разпит през март месец, по делото за убийствата при хижа „Петрохан“

По думите му оправомощаване на неправителствена организация, в противоречие със закона, никога не е имало.

Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия:

„Аз многократно съм заявявал, че техните намерения бяха да бъдат рейнджъри по смисъла, по който такива рейнджъри като неправителствени организации съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там, на тази база, българските рейнджъри от националните паркове“.

Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов. И трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа „Петрохан“, след като е освободил поста.