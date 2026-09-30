Повдигнаха обвинение на бившия екоминистър Борислав Сандов за рамково споразумение с НПО на Ивайло Калушев

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на бившия екоминистър Борислав Сандов длъжностно престъпление, с което е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев.
Сандов е обвинен, че през февруари 2022 г. в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението.
Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация.
Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев, заяви пред медиите :
„Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага спрямо министъра. Облага е получила въпросната неправителствена организация“.
Той добави, че според обвинението вследствие на това са настъпили значителни вреди за гражданите и държавата – ограничен е бил достъпът на гражданите и е накърнен престижът на държавата, защото държавновластнически функции не могат да бъдат делегирани на частни сдружения.
По думите му оправомощаване на неправителствена организация, в противоречие със закона, никога не е имало.
Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия:
„Аз многократно съм заявявал, че техните намерения бяха да бъдат рейнджъри по смисъла, по който такива рейнджъри като неправителствени организации съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там, на тази база, българските рейнджъри от националните паркове“.
Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов. И трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа „Петрохан“, след като е освободил поста.
Досъдебното производство е от 2023 г., което според Сандев означава, че делото е било държано „на трупчета“ и извадено в подходящ момент. Във Фейсбк той отбеляза куриоз в призовката, която го призовава да се яви през 2025 г. Бившият министър твръди, че делото е „активно мероприятие“ и опит за политическо сплашване.
Като стане напечено — „политическа атака“. Като трябва да се обясни подписът — тишина. Колко удобно.