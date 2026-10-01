Демерджиев пред НС: Нямаме никакви съмения, че сме задържали физическия извършител на убийството на Илиян Филипов

Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител на убийството на Илиян Филипов. Това се случи вчера в късния следобед в София, имаме много доказателства, в т.ч. и събрани в момента на задържането, заяви при изслушването си в парламента вътрешният министър Иван Демерджиев за екзекуцията в Пловдив на собственика на най-голямата транспортна компания ПИМК и на „Ботев“ (Пд).

От думите му се разбра, въпросният физически извършител е лицето, което бе арестувано вчера край столичния хотел „Хемус“ в черно „Ауди“ със софийска регистрация. Той бе обявен за 51-годишен мъж, бивш служител в една от транспортните фирми на застреляния бизнесмен, с криминално минало.

Здържаният за убийството Славчо Мегеров е осъждан за убийство и грабежи, а освен това има и редица криминални регистрации. Това обяви министрът по верме на изслушването му.

По думите на вътлешния министър се разбра, че работата ще продължава. „Работим по всички версии, работим да установим има или няма съпричастни лица“, посочи министърът.

Разбира се, не издаваме и присъда, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства още от първия момент до момента на задържането. Работата продължава по този случай и ще продължава, докато се установят всички обстоятелства, релевантни към убийството, така че работим и по различни версии, а цялата налична информация в публичното пространство, цялата налична оперативна информация се проверява“, подчерта Демерджиев.

Оттук нататък действията са в ръцете на прокуратурата. Събираме цялата оперативна информация, работим по цялата изтекла в медиите информация, по всички възможни версии, проверяваме много други обстоятелства за различни връзки между лица, отбеляза министърът.