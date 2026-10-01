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Пленумът на ВСС определи съдия Ваня Анчева за и.ф. председател на Върховния административен съд

De Fakto 01.10.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 117 Прегледа

Defakto.bg
Съдия Вяня Анчева, снимка ВАС

Със 17 гласа  „за“  Плеиумът на ВСС определи съдия Вяня Анчева за  временен председател на Върховния административен съд за срок от шест месеца.

Преди това бе прекратен срочния  мандат  на настоящия и.ф. шеф на съда Любовир Гайдов по негова молба.  Пред ВСС той заяви ,че няма възможност да изпълнява задълженията си в периода от 2 до 15 октомври. Самият Гайдов беше определен за временен председател на ВАС от 15 април 2026 г.

На отправената от Съдийската колегия покана  към Анчева за заемане на поста по старшинство,  съдията даде със съгласие.

След последните промени в Закона за съдебната власт  Анчева беше избрана от Пленума на ВСС, а не от Съдийската колегия.

Решението  може да бъде оспорено пред ВАС.|

Съдия Анчева е завършва „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г.

Професионалния си път започва като стажант-съдия в Софийския окръжен съд.

След това за около две години работи като адвокат, а през 1993 г. се връща в съдебната система като съдия в Районния съд в Пирдоп. В периода между 1994 и 2001 г. последователно работи в Софийския окръжен съд и Софийския апелативен съд.

От ноември 2001 г. Ваня Анчева е съдия във Върховния административен съд, а от 2014 г. е председател на Седмо отделение. Името ѝ през годините присъства и в различни конкурсни комисии за назначаване и повишаване на магистрати във ВАС.

 

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