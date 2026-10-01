Правосъдният министър Николай Найденов пред МВФ: Върховенството на закона е инвестиция в икономиката

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Върховенството на закона, независимата съдебна система и ефективната борба с корупцията са пряко свързани с икономическия растеж, инвестициите и доверието в институциите. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на среща с ръководителя на мисията на Международния валутен фонд (МВФ) за България Фабиан Борнхорст.

Министър Найденов представи основните приоритети на правителството в областта на съдебната реформа. Сред непосредствените задачи той открои избора на нов Висш съдебен съвет и промените в Закона за съдебната власт, насочени към укрепване на независимостта на магистратите и ограничаване на външното влияние върху съдебната система.

Обсъдена беше и работата по законодателни промени в областта на борбата с корупцията и финансовата престъпност, отнемането на незаконно придобито

имущество, наказателното законодателство и изпълнението на европейските и международните препоръки.

Акцент в разговора беше поставен и върху дигитализацията на правосъдието и използването на изкуствения интелект, като министърът подчерта необходимостта

технологичното развитие да бъде съпроводено с ясна правна рамка. „Целта на реформите не е законодателството само по себе си, а повече сигурност за гражданите,

предвидима среда за бизнеса и по-високо доверие в институциите“, заяви министър Николай Найденов.

Фабиан Борнхорст подчерта значението на реформите във върховенството на закона за инвестиционната среда, бизнеса и устойчивия икономически растеж.