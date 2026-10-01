Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на задържания за убийството на пловдивския бизнесмен: Мотивът е личен

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Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на заподозрения за убийството на бизнесмена Илиян Филипов – Славчо Мегеров. Това стана ясно на брифинг на прокуратурата и МВР за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

Според разследващите мотивите за убийството на Филипов е личен – неуредени финансови отношения.В момента с Мегеров се извършват процесуално-следствени действия. Той беше задържан снощи в София във връзка с разследването на убийството на Илиян Филипов.

Мотивът е личен, породен от финансови отношения, каза пред журналисти наблюдаващият прокурор Димитър Молев за убийството на известния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов.

Познавали са се от много време, имали са близки отношения, както и трудови, оттам нататък вече възниква конфликт, обясни прокурорът.

На въпрос открито ли е оръжието на престъплението, прокурорът отговори: „На този етап ще се въздържим от коментар.“

От думите му се разбра, че въпросният физически извършител е лицето, което бе арестувано вчера край столичния хотел „Хемус“ в черно „Ауди“ със софийска регистрация.

Окръжна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство на известен пловдивски бизнесмен с инициали И.Ф., каза преди ден окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

По-късно от ръководството на футболен клуб Ботев (Пловдив) обявиха, че президентът на клуба Илиян Филипов е починал.

По-рано днес пред парламента вътрешният министър заяви: „Нямаме съмнения, че сме задържали физическия извършител на убийството на Илиян Филипов. Това се случи вчера в късния следобед в София, имаме много доказателства, в т.ч. и събрани в момента на задържането“.

От думите му се разбра, че въпросният физически извършител е лицето, което бе арестувано вчера край столичния хотел „Хемус“ в черно „Ауди“ със софийска регистрация. Той бе обявен за 51-годишен мъж, бивш служител в една от транспортните фирми на застреляния бизнесмен с криминално минало.

Задържаният за убийството Славчо Мегеров е осъждан за убийство и грабежи, а освен това има и редица криминални регистрации. Това обяви министърът по време на изслушването му.

Разбира се, не издаваме присъда, но това е нашето вътрешно убеждение на база на работата и на множество събрани доказателства още от първия момент до момента на задържането.

Работата продължава по този случай и ще продължава, докато се установят всички обстоятелства, относими към убийството, а цялата налична информация в публичното пространство, цялата налична оперативна информация се проверява“, подчерта Демерджиев.