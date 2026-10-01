Съдилищата ни готови бързо да предадат прокурорския син Васил Михайлов на Гърция – може, но не сега

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Прокурорският син Васил Михайлов, докато изтърпява присъда в затвора в Самораново, в един ден през три часа получи две мерки за неотклонение „Задържане под стража“.

Най-напред Софийскит апелативен съд потвърди определението на Окръжния съд – Кюстендил за задържането на Михайлов по Европейска заповед за арест, издадена от гръцките власти.

Михайлов е издирван за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж в Кавала, Гърция, през август 2025 г..

Според апелативните съдии ЕЗА отговаря на изискванията, а българският съд трябва да гарантира лесния достъп на гръцката прокуратура до българския гражданин.

Според защитата му това е ненужна репресия, защото той в момента изтърпявя присъда, остават му 20 дни и няма как да се укрие, докато е в затвора.

Малко след САС, по друго дело за отвличане, по думите на подсъдимия, „нагласено“ заради което той се укриваше месеци наред, Михайлов получи второ задържане под стража от Окръжен съд – София.

По отношение на доводите, че към момента Михайлов изтърпява присъдата, съдът посочи, че тя ще изтече на 14 октомври и след това той би имал възможност да се укрие.

От друга страна, наложената му друга мярка за неотклонение „задържане под стража“ може да бъде изменена, което също би му дало възможност да се укрие. Но за да не се попоречи на изпълняването на европейската заповед за арест, издадена от Гърция,

той трява да остане в ареста.

В началото на заседанието адвокат Юруков поиска отвод на съда заради предубеденост. Според него съдията заема страната на прокуратурата, преди още заседанието да е започнало. Искането му не беше уважено, след което той поиска отвод и на прокурорите по делото с подобни мотиви. Съдът не уважи и това искане.

След края на заседанието адвокатът заключи, че исканията му за отводи са били правилни –Васил Михайлов е единственото лице, което изтърпява присъда и му се вземат две мерки за неотклонение, каза той. Ако искат да му вземат още 10 мерки, положението е едно и също – най –просто е да се бориш с престъпността, като нарушаваш закона, смята адвокатът.

Така Михайлов ще изтърпява две мерки за неотклонение „задържане под стража“, докато е в затвора.

Вероятно делото за екстрадиция на Васил Михайлов ще се гледа на 16 октомври, заяви защитникът. В рамките на това производство съдът ще обсъжда законовите условия, включително разпоредбата на чл. 52, ал. 1 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, според които:

„Ако срещу исканото лице в Република България има висящо наказателно производство или влязла в сила присъда за престъпление, различно от посоченото в Европейската заповед за арест, с решението за предаване съдът

може да отложи предаването на лицето

до приключване на наказателното производство или до изтърпяване на наложеното наказание“.

Въпреки очевидното нетърпание на съдилищата да изпратят Михайлов в Гърция, това няма да стане толково лесно, прогнозираха наказателноправници пред Де Факто.

Доколкото е известно Михайлов в момента изтърпва присъда от 1,8 месеца. CГC му определи общo нaй-тeжĸo нaĸaзaниe измeждy тpи пpoизнeceни вeчe пpиcъди – „Πpoбaция“ нa PC- Бypгac, 20 мeceцa ycлoвнo лишaвaнe oт cвoбaдa нa PC- Cливницa и 1 гoдинa ycлoвнo нa CPC.

Срещу Михайлов обаче има още висящи производства и една невлязла в сила присъда от 4 години по дело за хулиганство – все обстоятелства, които осуетяват „спешното“ му предаване на гръцките власти.

Остава открит въпросът наистина ли българските съдилища са готови да предадат един подсъдим на Гърция, преди производствата му в България да са приключили?! Или да питаме – защо ни е българското правосъдие тогава? Или трябва да чакаме Страсубрг да се намеси и да глоби данъкоплатците, че съдилищата им не се съобразяват с европейските стандарти за задържане и предаване на подсъдими на други държави.