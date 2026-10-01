От „ДБ“ поискаха НАП да провери „имотната империя“ на бившия и.ф. гл. прокурор Борислав Сарафов и пътя на доходите за нея

ДБ подава сигнал до НАП за „имотната империя“ на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, обяви съпредседателят на формацията Божидар Божанов. Той се позова на медийни публикации, в които се твърди, че Сарафов и неговото семейство са свързани с имоти, строителство и фиктивни назначения в дружества, съобщи БНР.

От ДБ настояват приходната агенция да провери дали официалните доходи на Сарафов и членове на неговото семейство съответстват на направените инвестиции:

„За съжаление досъдебното производство по темата не беше образувано от прокурор Талева. То беше прекратено, но смятаме, че Националната агенция за приходите трябва да разгледа това и то не просто с цел да бъде проверен Сарафов, а за да бъдат изследвани и прекратени механизмите, по които с прокуратурата, със съдебната власт се злоупотребява, защото ние многократно сме говорили за проблеми с прокуратурата, но всички тези проблеми имат своята опашка, така да се каже, и тази опашка в крайна сметка се изразява в пари“.