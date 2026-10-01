От „ДБ“ поискаха НАП да провери „имотната империя“ на бившия и.ф. гл. прокурор Борислав Сарафов и пътя на доходите за нея

ДБ подава сигнал до НАП за „имотната империя“ на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, обяви съпредседателят на формацията Божидар Божанов. Той се позова на медийни публикации, в които се твърди, че Сарафов и неговото семейство са свързани с имоти, строителство и фиктивни назначения в дружества, съобщи БНР.
От ДБ настояват приходната агенция да провери дали официалните доходи на Сарафов и членове на неговото семейство съответстват на направените инвестиции:
„За съжаление досъдебното производство по темата не беше образувано от прокурор Талева. То беше прекратено, но смятаме, че Националната агенция за приходите трябва да разгледа това и то не просто с цел да бъде проверен Сарафов, а за да бъдат изследвани и прекратени механизмите, по които с прокуратурата, със съдебната власт се злоупотребява, защото ние многократно сме говорили за проблеми с прокуратурата, но всички тези проблеми имат своята опашка, така да се каже, и тази опашка в крайна сметка се изразява в пари“.
Божанов припомни, че сигнал за това имаше при специалния прокурор за разследване на главния, докато длъжността бе заемана от Даниела Талева, но тя не откри данни за извършено престъпление от общ характер и не образува досъдебно производство по казуса. Близките на Сарафов фигурират по ведомости в транспортни фирми като „Юнион Ивкони“ и „Елидис“, получавайки десетки хиляди левове (например синът му е получил над 55 хил. лв. през 2022 г. и над 56 хил. лв. през 2023 г.).
Бившият ад хок прокуор Талева заяви в интервю , че пoлyчaвaнeтo нa зaплaтa нямa ĸaĸ дa e пpecтъплeниe, т.e. тoвa дopи нe cлeдвa дa ce пpoвepявa. Πpoтивнoтo би билo злoyпoтpeбa c пpaвo. Cъщo тaĸa пpoĸypopcĸa пpoвepĸa нe cлeдвa дa ce извъpшвa пpи гpaждaнcĸoпpaвни oтнoшeния“, каза и пресече изследването на градежа на „империята“.
„НАП трябва да разгледа това, за да бъдат изследвани и прекратени механизмите, по които с прокуратурата и съдебната власт се злоупотребява“, казва сега Божанов.
В сигнала на депутатите се настоява за проверка на всички хора и дружества, свързани с имотите и финансирането на строителната дейност, и ако има законови предпоставки, да бъдат назначени ревизии.
„Сега“ припомня разкритията на BIRD за имотната империя на Сарафов за които може да се прочете по-долу:
В сигнала до НАП се обръща внимание на твърденията за значителни доходи на Боби Сарафов (син на Борислав Сарафов) и Евгения Сарафова (първата съпруга на Борислав Сарафов) от „Елидис“ и „Юнион Ивкони“ през 2022-2023 г., включително възнаграждения от „Елидис“, достигащи 10 000 лева месечно.
Тези доходи се сочат като източник за имотни придобивания, при едновременно осъществяване на строително предприемачество. Затова трябва да се изследва реалната трудова дейност, срещу която са начислени и изплатени, смятат депутатите.